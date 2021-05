Trump desafia o Facebook e o Twitter e lança sua própria plataforma – América do Norte

Donald Trump lançou sua plataforma social após ser banido do Twitter e do Facebook. Daqui para frente, os apoiadores poderão se comunicar e informar em tempo real o ex-presidente sobre seus cargos e atividades por meio do site “Da Mesa de Donald J. Trump”, onde também serão disponibilizados vídeos e comunicados à imprensa.

Assim que a conta for criada, os patrocinadores poderão receber notificações sempre que Trump postar uma mensagem, de forma semelhante ao que acontece com outras redes sociais. Há também um botão para compartilhar mensagens do Trump no Facebook e no Twitter.

Trump foi afastado do Facebook e do Twitter, o que cancelou sua conta após os sangrentos acontecimentos de 6 de janeiro, quando partidários do ex-presidente invadiram o prédio do Congresso dos Estados Unidos. Uma ação que foi, para muitos, instigada por Trump, que havia realizado um rali de fogo pouco antes disso. Para isso, o ex-presidente foi submetido a um segundo impeachment, porém foi novamente absolvido.

A decisão é então esperada dos líderes do Facebook nas próximas horas: eles terão que tomar uma decisão se reintegrarão Trump em sua plataforma ou estenderão a proibição. Em vez disso, o Twitter indicou que sua proibição do ex-presidente é permanente.