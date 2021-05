Sem toque de recolher e restrições à vacinação: o ponto de virada na Alemanha

O Alemanha Por vários dias ele começou a pisar no pedal do acelerador na frente Vacinas para o coronavírusEle quebrou a barreira de um milhão de doses por dia após iniciar o Handbrake.

O governo agora fica a critério de foto Você estará pronto para dar mais um passo, graças a um acordo Angela Merkel Ele teria encontrado sua maioria ao descontar em um banco também importante para os Verdes, o primeiro partido da oposição.

Já no próximo fim de semana, a Alemanha pode fazer isso Remova muitas das restrições atualmente em vigor para as pessoas que receberam as duas doses programadas Uma vacina contra a Covid, exceto para aqueles que fizeram a Johnson & Johnson, que não precisou de uma injeção de reforço.

Alemanha: sem toque de recolher e restrições de vacinação

Para quem já completou o curso de vacinação na Alemanha, pode haver novidades importantes em breve, já que de acordo com os planos do governo podem Você não precisa mais respeitar o toque de recolher Que atualmente, como nós, começa às 22h e vai até as 5h.

Não apenas mais toques de recolher, mas também Diga adeus às restrições sociaisA necessidade de quarentena e acesso a algumas lojas e serviços como museus ou parques de diversão.

Mesmo aqueles que são levados em consideração não terão que respeitar essas restrições Ele se recuperou de CovidOu pelo menos por um período de 28 dias e máximo de 6 meses, com compromisso contínuo com o uso da máscara e distanciamento social.

“Alvo – explicou o Ministro da Saúde alemão Jens Span Confirmação de indiscrição – É a introdução da nova regra em vigor no final desta semana ou na próxima semana, o mais tardar“

Este é um ponto de inflexão na Alemanha que pode, de alguma forma, também dar esperança paraItália, Atendendo a que até agora no que se refere à questão das vacinas, muitas vezes temos “copiado” as decisões de Berlim.