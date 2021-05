Bill Gates e o divórcio de sua esposa Melinda Gates: publicidade no Twitter- Corriere.it

De nosso correspondente Washington Algumas linhas para encerrar 27 anos de casamento e separar um dos casais mais famosos do mundo: segunda-feira, 3 de maio, projeto de lei É Melinda Gates Eles anunciaram a decisão de se separar. O fundador da Microsoft postou uma mensagem no Twitter, também assinada por sua esposa: “Depois de muito pensar e trabalhar muito em nosso relacionamento, decidimos terminar nosso casamento. Em 27 anos, criamos três filhos maravilhosos e construímos uma base que funciona em todo o mundo para permitir que as pessoas levem uma vida saudável e produtiva. Continuamos a compartilhar a confiança nesta missão e continuaremos a trabalhar juntos principalmente, mas não acreditamos mais que seremos capazes de crescer juntos como um casal na próxima fase de nossas vidas. Pedimos espaço e privacidade para nossa família ao entrarmos na nova vida. ”

A notícia surpreendeu a mídia e o público americano. Nascido em Seattle e um dos homens mais ricos do mundo, Bill, 65, conheceu a mulher que se tornaria sua esposa em 1987 em uma exposição em Nova York. Melinda, 56, de Dallas, formou-se em ciência da computação pela Duke University, na Carolina do Norte. Uma história de amor que se desenvolveu na empresa nos anos tumultuados da revolução da TI. Em 1994, após sete anos de noivos, Bill e Melinda se casaram em uma cerimônia no Havaí. Três anos depois, a gerente optou por deixar o emprego “para se dedicar à família”, disse ela. O casal tem três filhos. Mas a dimensão privada é apenas um palco. Em junho de 2006, Bell anunciou sua intenção de sair Comando da Microsoft. Ele continuará a seguir a grande corporação multinacional, mas de um local mais isolado. Em vez disso, dedica-se às atividades da Fundação Bill e Melinda Gates, uma organização sem fins lucrativos que está se tornando rapidamente uma referência absoluta em saúde pública e proteção ambiental na luta contra as mudanças climáticas.

Bell e Melinda parecem inseparáveis. Eles trabalham e estudam juntos e investem grandes quantias de seus bens familiares. Durante uma pandemia, a fundação assume uma importância semelhante à de um estado soberano, financiando e apoiando, entre outras coisas, a Organização Mundial da Saúde e o Consórcio Covax, que foi criado para distribuir vacinas Covid aos países mais pobres. Consequentemente, esta parceria, atividade e experiência acumulada pela fundação permanecerão. Por outro lado, Bill e Melinda são os co-presidentes de sua organização, que foi formada no ano 2000.

Claro, o divórcio também terá ramificações financeiras. Propriedade de Bill Gates a critério Forbes , O equivalente a US $ 133 bilhões; Melinda chegaria a US $ 70 bilhões. A família Gates também possui uma participação residual na Microsoft, equivalente a 1,37% do patrimônio, avaliado em US $ 26 bilhões. finalmente A Fundação Bill & Melinda tem um capital de mais de US $ 50 bilhões. Até agora, sua residência principal era em Seattle, estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. Mas os portões também possuem uma grande mansão com vista para o mar na Califórnia. Veremos se haverá trabalho para advogados e assessores tributários, ou se a demissão, como aparece nos anúncios, segue um caminho em que questões materiais já foram tratadas. O divórcio dos Gates exigiu imediatamente o divórcio de um ano atrás. Entre o fundador da Amazon Jeff Bezos e sua ex-esposa MacKenzie Scott.