Índia está em crise, mas na China eles estão “zombando” do folheto

Uma conta ligada a partido Comunista O download da República Popular da China é feito em Weibo, Mídia social chinesa, foto O confronto entre China e Índia.

De China A foto do lançamento é chamada de primeira unidade da estação espacial chinesa Palácio celestial; Por outro lado, paraÍndiaFoto de alguns fogos de cremação nas ruas, com médicos ocupados ao redor.

Comparação em primeiro lugar ofensiva, mas também infeliz Diante dos fatos hoje descobertos: uma parte do míssil chinês está em queda livre em direção ao solo e é provável que colida com a Itália.

China Post contra Índia Partida do míssil chinês em 29 de abril em comparação com os incêndios do crematório nas ruas da Índia. A descrição lêComo uma fogueira é acesa na China e como uma fogueira está sendo acesa na Índia”

A China está cancelando a postagem, mas a piada infeliz permanece

Não bastou deletar a postagem no Weibo, a infeliz piada na forma de eu eu Ele é salvo e compartilhado na rede.

Lembramos que o post foi publicado pela conta oficial do Weibo do Partido Comunista da China. A comparação das fotos apareceu um dia após a mensagem de condolências do presidente chinês Xi Jinping Para o primeiro ministro indiano Narendra modi Por causa da deterioração da situação de saúde e emergência humanitária na Índia.

A postagem foi removida imediatamente, no entanto Uma captura de tela Foto e legenda postadas no Weibo. De acordo com o editor O que está no Weibo, Um site que trata das tendências da rede social chinesa, a imagem não foi aprovada pelo partido, caso contrário não teria sido removida tão rapidamente.

Além disso, a China se ofereceu para dar assistência ao país e ajudar a Índia a lidar com a falta de oxigênio e o aumento de casos.

Comparado ao fogo: humor chocante

Na imagem de comparação, de um lado você pode ver o lançamento em 29 de abril do Longa marcha, O míssil que transportou a primeira unidade da estação espacial chinesa para a órbita (Palácio celestial); Por outro lado, a foto é a dos crematórios a céu aberto da Índia, onde a emergência ainda não foi recuperada.

Ao lado da foto, a conta do Partido Comunista postou um comentário: “Como uma fogueira é acesa na China e como uma fogueira está sendo acesa na Índia“

É uma sátira política? Na Índia, a crise de saúde e humanitária parece não ter fim. O país continua a se registrar 300-350 mil lesões por diaNas últimas 24 horas, ocorreram outros 368.147 feridos. De 19 de abril a 2 de maio, o total de casos positivos encontrados foi de 4.863.712.

No mesmo período, o número de mortes ultrapassou 40.000, uma média de 3.000 pessoas por dia.

A China conhece bem esses dados, tanto que o embaixador chinês na Índia há poucos dias, Sun WeidongEle afirmou o apoio da Índia na luta contra o Coronavirus. As empresas chinesas de equipamentos médicos preparam e enviam mais de 25.000 concentradores de oxigênio, mas também estão planejadas doses de vacina.

Problema resolvido: imagem removida

Uma vez que você carrega uma imagem, informação ou vídeo na web, ele se torna a web. Isso também se aplica ao relato oficial do Partido Comunista da China. A internet é para sempre e a retirada imediata do post foi inútil.

Abaixo da imagem compareComo uma fogueiraDinheiro não faltou nos dois países. A imagem foi salva e compartilhada com a rede antes da remoção, o que desencadeou oO efeito da exasperação No mundo todo.

Depois que a China declarou seu apoio à Índia, a postagem soou mais como uma piada do que como uma piada isolada. Especialmente à luz das relações comerciais entre os dois países e do compromisso da China em resolver a crise de saúde no continente asiático.

Esperando uma declaração Xi JinpingMas especialistas em política internacional estão convencidos Não haverá mensagem Pelo presidente chinês sobre a foto.