Xenofobia, anti-semitismo e vencedores. O boom da AfD assusta a Alemanha – Corriere.it

BERLIM – A represa recuou duas vezes em menos de um mês. A primeira fica em Sonneberg, pitoresco centro da Turíngia, até então conhecido apenas pela produção de ursinhos de pelúcia, ondeO candidato da AfD, Robert Sisselmann, foi eleito prefeito de um grande conselho distrital com 53% dos votos. Na semana passada, a segunda em Rajon Jesnitz, um vilarejo de 10.000 habitantes na Saxônia-Anhalt, que escolheu o prefeito do partido nacionalista de extrema-direita. De qualquer maneira, foi Foi inútil para todas as outras forças políticas bloquear seu caminhoConvergência de seus votos no candidato alternativo.

tamanho pequeno, As duas vitórias eleitorais da AfD já estão tendo um grande impacto na política alemã. Não só porque lhe conferem pela primeira vez poderes administrativos tangíveis, em Sonneberg também o poder de acolher imigrantes ou não, mas também porque apontam para algo muito mais profundo. Pesquisas nacionais dizem, Se a votação ocorrer no domingo, a AfD receberia 21% dos votos, perdendo apenas para Cdu-Csu. (queda de apenas 5 pontos) e à frente do Partido do Chanceler certificado pelo SPD em 19%. Além disso, na Turíngia, Brandemburgo e Saxônia, os territórios orientais onde os parlamentos regionais serão renovados no próximo ano, o partido ficou em primeiro lugar, cerca de 30%.

No cenário diversificado e mutável da extrema-direita europeia, a AfD representa um caso à parte. Primeiro, porque estamos na Alemanha, onde cada regurgitação ultranacionalista levanta os fantasmas da história: "uma escolha perigosa", definiu o voto na Turíngia Charlotte Knobloch, chefe da comunidade judaica de Munique. em segundo lugar, porque enquanto em outros lugares testemunhamos pontos de inflexão reais ou supostos em um sentido intermediário, Na República Federal, o sucesso nas urnas coincide com um radicalismo perturbador, composto de xenofobia, ódio anti-islâmico e explosões veladas de anti-semitismo.. Um nome para todos, o nome do ex-professor de história Bjorn Hockey, líder da Turíngia e verdadeiro centro do poder interior, que regularmente se baseia no vocabulário do exército estratégico nazista em seus discursos. Tanto é assim que, como já acontece com a AfD em seu território, ela também é alvo pessoal do Gabinete de Proteção à Constituição, que quer colocá-la sob vigilância como um perigo potencial para a democracia.

A ascensão da AfD literalmente lança a classe política alemã em pânico, que sem exceção repete sua rejeição total a qualquer aliança ou acordo, mas é incapaz de ir mais longe. láSuddeutsche ZeitungEle fala sobre “desespero” e “rendição”. Os partidos democratas culpam uns aos outros pelo que está acontecendo. A ideia de banir a Alternativa para a Alemanha, relançada por alguns defensores do Cdu e dos Verdes, denuncia uma total ausência de propostas e projetos que devam ser apresentados ao eleitorado.que aparentemente é tentado por suas qualidades delirantes e perigosas, mas na verdade expressa principalmente protesto e ansiedade.

De fato, a Coalizão do Semáforo liderada por Olaf Scholz está no banco dos réus pelo sucesso da AfD, arrancada por dentro e protagonista de decisões estranhas e impopulares em matéria de poupança energética, como as que teriam obrigado todas as famílias alemãs a substituir, em pouco tempo, os seus esquentadores por bombas de calor dispendiosas. Depois de ter sido alterada na corrida, o tribunal de Karlsruhe declarou a lei inconstitucional ontem, porque foi muito precipitada e não foi suficientemente discutida no Bundestag. Para aumentar medos e inseguranças, a volta da inflação, a eterna obsessão alemã; A contração da economia já está tecnicamente em recessão e o número de imigrantes aumentou para níveis não vistos desde 2015. “Agravamos o medo das pessoas”, admite o líder do SPD, Lars Klingbeil.