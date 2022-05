Finlândia, a “terra do diálogo” que põe fim ao mundo dos blocos Corriere.it

a partir de Paulo Livre

O país sempre trabalhou pela paz. Aqui as negociações de détente ocorreram entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas o governo de um jovem socialista democrático está virando a página.

ele é Outro paradoxo desta década irada é o fato de que enquanto o mundo está voltando atrás, enfrentando o confronto entre a Rússia e o Ocidente provocado pela desprezível agressão de Putin contra a Ucrânia, Decisão da Finlândia de aderir à OTAN ‘sem demora’ É esperado para o futuroFechando uma era para sempre: a era dos arranjos pós-Segunda Guerra Mundial e mecanismos de segurança previstos em oposição entre os blocos que terminaram com a queda do Muro de Berlim. Em suma, só viramos a página quando o velho e o novo coexistem. Na linguagem do primeiro-ministro Sana Marine (cuja bravura é um sinal de esperança indiscutível neste cenário sombrio de 2022), a linguagem que ouvimos com admiração nos filmes hiper-realistas de Aki Kurismaki, congratulo-me com o seu dizer: “Tervetuloa!”. Dissemos isso em 1995, quando a Finlândia foi um dos campeões (junto com a Suécia e a Áustria) em um momento – todos positivos e necessários – em Processo de alargamento da UE. Repetimos isso quando o marco finlandês foi substituído pelo euro quatro anos depois.

Portanto, a Finlândia é bem-vinda na OTAN. Na NATO, perante o desafio sem precedentes contra a comunidade internacional lançado pelo líder do Kremlin, redescobriu o sentido inicial da sua existência, continuando a transformar-se em algo diferente da Carta das Nações, ligada aos terríveis acontecimentos da passado. O século que deixou o país escandinavo próximo da União Soviética por razões históricas e geopolíticas. Tudo mudou agora. A OTAN é uma garantia de segurança por enquanto A Rússia é mais do que apenas uma ameaça. Mas o jovem social-democrata de sorriso brilhante que lidera o governo de Helsinque também pode ter percebido o significado do processo que começou com o fim do pesadelo de Trump e foi muito acelerado pela agressão contra a Ucrânia: Os países democráticos devem unir forças, Mesmo politicamente, para derrotar ameaças contra valores fundamentais. A OTAN é uma das ferramentas à sua disposição. READ "Ele foi morto durante a quarentena de seus companheiros."

Hoje, enquanto a guerra de Putin continua e os crimes cometidos em nome da vontade do poder se tornam cada vez mais perigosos, O movimento finlandês também tem um valor de paz. O que quer que Putin diga, a realidade é diferente: as reações raivosas de Moscou são basicamente inúteis. É tradição neste país – o oitavo maior da União Europeia, na fronteira com a Rússia há mais de mil quilómetros – ter em conta o valor do diálogo, mas sobretudo a necessidade do diálogo. Todos vão se lembrar dela.

Assinado em Helsinque em 1975 Documento Final da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (Havia Leonid Brezhnev, Gerald Ford, Valéry Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt, Erich Honecker, Aldo Moreau) que representou um passo essencial, de real significado histórico, para reduzir as tensões da Guerra Fria. Graças ao canal criado por aquela longa prática diplomática, aqueles que não se conheciam começaram a falar uns com os outros, e aqueles que trilharam o caminho do confronto começaram a ouvir também as razões dos outros. Tudo isso só pode acontecer na capital da Finlândia. E não está longe, por mar e por terra, de São Petersburgo.