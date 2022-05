Covid, na Coreia do Norte, Kim ordena bloqueio após primeiro caso

fechamento nacional –

Durante uma reunião do Politburo do partido, Kim pediu às autoridades que estabilizem as transmissões e eliminem a fonte de infecção o mais rápido possível, além de mitigar os inconvenientes causados ​​pelos controles ao público. O líder norte-coreano também disse: “A unidade pública resoluta é a garantia mais forte para a vitória desta batalha”.

Então, Kim ordenou controles de fronteira mais rígidos e bloqueio nacional, pedindo aos cidadãos que “impedissem completamente a propagação do vírus, bloqueando completamente suas áreas em todas as cidades e condados do país”. Todas as atividades comerciais e produtivas serão organizadas de forma que cada unidade de negócio fique “isolada” para evitar a propagação de doenças.

Até hoje, o Norte sempre negou ter casos de COVID-19

, defendendo uma posição que especialistas dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e outros países questionaram e rejeitaram vacinas do mundo exterior, mesmo aquelas já planejadas pelo Covax, programa apoiado pela Organização Mundial da Saúde. De 3 de janeiro de 2020 a 11 de maio de 2022, disse a Organização Mundial da Saúde, a Coreia do Norte “não teve nenhum caso confirmado de Covid-19 e nenhuma morte”.

Em agosto de 2020, a Coreia do Norte disse que continuava desenvolvendo uma vacina contra o vírus, sem fornecer mais informações.

Qualquer surto de Covid-19 no país pode ser devastador

Por causa de um sistema de saúde desatualizado e inexistente em áreas rurais remotas. A Coreia do Norte está cercada por países que lutaram ou ainda estão lutando contra o surto de Omicron, incluindo China, Coreia do Sul e Rússia. Seul, que tem altas taxas de vacinação, aliviou recentemente quase todas as restrições, já que os casos caíram após níveis recordes em março. A China, a única grande economia global que ainda mantém uma política de Covid-19 zero, está lutando com a pior crise desde a crise de Wuhan no início de 2020.

As preocupações de Seul –

O anúncio dos feridos pela Coreia do Norte veio depois disso NK. notícias, um site de notícias focado na Coreia do Norte, citou fontes anônimas que disseram que as autoridades impuseram um bloqueio aos moradores de Pyongyang. O governo sul-coreano disse que não poderia confirmar a notícia.

disse Leif Eric Easley, professor de estudos internacionais da Ewha Seoul Women’s University. “Para que Pyongyang reconheça publicamente os casos omicron, a situação da saúde pública deve ser grave”, disse Easley. “Isso não significa que a Coreia do Norte se abrirá repentinamente à ajuda humanitária e adotará uma linha mais conciliadora em relação a Washington e Seul. Mas o público doméstico pode estar menos interessado em testes nucleares ou de mísseis quando a ameaça urgente do coronavírus está relacionada ao militares.”