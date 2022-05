Estados Unidos, o Senado bloqueia a disposição sobre o direito ao aborto

O cerco era amplamente esperado, mas isso não os acalmou

. Tomando o fracasso como certo – dada a divisão de 50 a 50 no Senado e as profundas divergências sobre o aborto – os democratas decidiram tentar o mesmo para mostrar que os Estados Unidos e os americanos radicalizam os republicanos e tentam persuadir os eleitores hesitantes a eleger mais liberais nos Estados Unidos. As próximas eleições de novembro.

O debate sobre o aborto

Ele foi revivido nas últimas semanas, quando as notícias vazaram da Suprema Corte. De fato, os artigos parecem destinados a derrubar o Roe v. Wade, a decisão de 1973 que legalizou o aborto nos Estados Unidos. Um projeto de decisão assinado pelo juiz Alito e publicado pela mídia norte-americana elevou o moral e provocou protestos em toda a América, já que as mulheres no campo determinaram preservar seu direito de escolha perante uma Suprema Corte de maioria conservadora.

Os democratas buscaram cobertura declarando uma luta em defesa de um direito agora adquirido que, a seu ver, agora deve se transformar em lei para ser defendido. “Nunca deixaremos de defender nossas liberdades fundamentais”, diz o presidente da Câmara. “Os americanos terão que lembrar nas urnas em novembro quem tentou punir as mulheres e controlar suas decisões”.

Nancy Pelosi

. “Infelizmente, o Senado não conseguiu defender o direito da mulher de escolher seu próprio corpo”, disse o vice-presidente.

Kamala Harris

Palavras duras também vêm de Biden

. O presidente disse que a rejeição dos republicanos do Senado “vem em um momento em que os direitos constitucionais das mulheres estão sob ataque e vão contra a vontade da maioria dos americanos”, aproveitando a oportunidade para lembrar os eleitores de votar em democratas pró-escolha nas próximas eleições. Biden então tranquiliza as mulheres: Mesmo diante da incapacidade do Congresso de agir, “continuaremos avaliando ações e ferramentas” para defender seu direito de escolha.