Johnson coloca Suécia e Finlândia sob proteção nuclear para Londres (antes de ingressarem na OTAN) – Corriere.it

Suécia e Finlândia vão se candidatar à adesão à OTAN, mas o tempo passará entre esta etapa e a adesão formal – os dois países estarão expostos a ameaças de Moscou. Johnson, que agora está em Estocolmo e Helsinque, fornecerá garantias de segurança imediatas

do repórter

Londres – Boris Johnson Por Suécia E Finlândia Sob proteção Grã Bretanha: incluído Guarda-chuva nuclear de Londres.

O primeiro-ministro britânico comemorou na quarta-feira Visita rápida a Estocolmo e Helsinquequando os dois países escandinavos discutem um Rápida adesão à OTAN.

Johnson assinou dois acordos de cooperação militar, Prometendo intervenção britânica para defender os dois países do norte em caso de ataque: uma Um compromisso que inclui também o arsenal atômicocomo o primeiro-ministro admitiu tacitamente, quando disse que levaria muito a sério um pedido dos dois aliados para usar as forças nucleares.

Tradicionalmente neutros – Suécia há séculos, Finlândia há décadas – os dois países tiveram que rever sua posição internacional sobreA invasão russa da UcrâniaE ambos agora consideram que só podem se sentir seguros sob o guarda-chuva da OTAN.

De fato, os dois países já são parceiros da aliança há algum tempo: mas a adesão formal os colocaria sob a proteção do artigo 5 da Carta do Atlântico, que afirma que um ataque a um estado membro é um ataque a todos. OTAN.

O secretário-geral Stoltenberg disse que a inclusão da Suécia e da Finlândia aconteceria o mais rápido possível: mas No entanto, ainda existe uma zona cinzenta de fragilidade entre o pedido de entrada e a sua formalizaçãoO que coloca os dois países em risco de retaliação russa. Moscou já havia dito que haveria consequências para sua adesão à Otan.

É neste contexto que se insere a visita de Johnson: Londres forneceu aos suecos e aos finlandeses Garantias de segurança imediatas, especialmente porque a Grã-Bretanha é a líder do JEF, a Força Expedicionária Conjunta, a aliança militar que une os estados nórdicos e bálticos. Uma ferramenta de defesa ágil que foi projetada com precisão para apoiar a OTAN mais rapidamente.

Um entre Londres, Estocolmo e Helsínquia é também um acordo Está alterando a geopolítica europeia e minando a independência estratégica que Macron buscava: Temos dois países na União Européia que se colocam sob a proteção militar de um país fora da União Européia.

Um movimento claramente abençoado pelos Estados Unidos e combinado com o Tratado de Aukus do ano passado com a Austrália: pós-Brexit Londres confirma que quer ser um player global em segurança, como resultado do excesso (e marginalização). ) estruturas europeias.