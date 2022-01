“Um psiquiatra polonês que estava ao lado de João Paulo II em agonia” – Corriere.it

A partir de Stefano Lorenzito

A jornalista Bendicte Lutaud, da le Figaro Como autora de Primeira Entrevista com o Papa: Mulheres de Papas, Enfermeiras e Amigos São Invisíveis no Vaticano

A mulher de chrish! É o destino que os jornalistas franceses sempre se cruzam na vida dos papas. Isso vem acontecendo desde a época de Leão XIII, o primeiro da história a receber uma entrevista. Emitido em 4 de agosto de 1892 le Figaro

Assinado por Sverine, pseudônimo de Caroline Rmy: No dia 31 de julho, um domingo, ela estava conversando com ele por 70 minutos. Como acontece, ele funciona em figaro Também Bendicte Lutaud, recentemente em livrarias com mulheres dos papas

(Guerini and Associates), um ensaio de 280 páginas que reconstrói a história de cinco figuras femininas que tiveram papéis importantes no Vaticano nos últimos noventa anos. Como Pascalina Lehnert, a freira alemã foi chamada de Papa, secretária, governanta e enfermeira de Pio XII: em uma das vinte fotografias tiradas secretamente pelo arquivo do Papa Riccardo Galeazzi Lizzi, depois vendidas a Partida de ParisVocê pode vê-la, a freira alemã que foi assistente de Eugênio Basile desde 1917 e o acompanhou até sua morte, sentada ao lado da cama do doente em agonia, enquanto ela empurrava a cânula de um cilindro de oxigênio em sua boca. Filha de Christian Louthoud, ex-professor agnóstico de literatura da Sorbonne, a jornalista de 33 anos foi educada no catolicismo por sua mãe, Elizabeth, fonoaudióloga. Ele se distanciou da Igreja enquanto fazia mestrado em jornalismo na Sciences Po. Ele me procurou em 2014. Havia um vazio de sentido na minha vida. Tentei preenchê-lo com ioga, mas desajeitadamente escapei das aulas quando impuseram um canto religioso que misturava Buda, divindades indianas e Jesus. Ele tem um filho nascido no ano passado. Ele foi batizado por Timóteo que honra a Deus, como foi convertido por São Paulo, o mártir de Éfeso.

Estranho, sua pesquisa sobre as mulheres dos papas começa em uma tumba.



S, do cemitério teutônico no Vaticano. Há uma modesta estela, com uma inscrição em letras vermelhas: “Leben ist Liebe”, amor à vida. Resumindo, nome, Hermine Speier, datas de nascimento e morte, 1898 e 1989, e mais uma palavra em alemão: “Archologin”.

Arqueólogo.



Ela era uma mulher, ela era uma estrangeira, ela era judia, não católica. No entanto, ele foi o primeiro funcionário a ser nomeado para o Vaticano. A honra de seu enterro lá, embora ela tenha morrido em Montreux, na Suíça, tem raros precedentes. Quando Rosa, Maria e Anna Sarto, as três irmãs solteiras que viviam com Pio X, quiseram ir parar no cemitério teutônico para ficar mais perto das cavernas do Vaticano onde seria sepultado, ele respondeu em dialeto: “Tuz, xe mejo che e com seu mar”. Na verdade, eles estão enterrados em Rize ao lado de sua mãe. Nilo Vian, filho de um colaborador próximo do Papa de Veneza, conta isso no livro Saudação a um velho padre.

O que distingue a história de Speer?



Ele trabalhou no Instituto Arqueológico Alemão em Roma. Quando Adolf Hitler chegou ao poder, seu destino estava determinado. Seu chefe, Ludwig Curtius, pediu ajuda ao amigo Bartolomeo Nogara, diretor dos Museus do Vaticano. Que falou dela com Pio XI, que a protegeu a partir daquele momento. Assim fez o Califa, Pio XII. READ EUA, Bannon é acusado de indignação perante o Congresso

O arqueólogo sabia como pagar.



e como. Organizou os arquivos fotográficos da Biblioteca Apostólica. Nas caves foi encontrada a cabeça de um dos doze cavalos que adornavam os arcos do Partenon em Atenas, perdido durante séculos.

Como Irmã Pascalina Lehnert conseguiu o título de Papa?



Eugenio Bachele, embaixador em Munique, a conheceu em 1917, quando ela tinha 23 anos. Ela era arrogante e bonita. Fiquei impressionado. No ano seguinte, ele a recrutou como sua governanta. Ela imediatamente mostrou que sabia como fazer isso, defendendo o futuro papa contra dois Spartacus bolcheviques que atacaram o papa e estavam em suas mãos. Em 1920, Bachele perdeu a mãe, com quem era intimamente relacionado. Ele foi detido na Alemanha e não pôde comparecer ao funeral. fiquei deprimido. A enfermeira Pascalina foi quem o tirou.

Uma mãe mais que uma irmã.



Promovido a embaixador em Berlim, trouxe-o com S. No estilo militar, ela se alinhava com um ajudante, mordomo, garçom, cozinheiro, motorista e duas irmãs dedicadas aos afazeres domésticos. Até o veterano deu um ultimato: “Sr. Monsenhor, ou você ou nós!”. Bachele a escolheu. Ele nomeou Secretária de Estado do Vaticano, e a trouxe consigo para a Itália.

Ela se tornou a primeira e única mulher na igreja clandestina.



1939, do qual Bachelli saiu como Pio XII. ela temde tudo

Não valeu a pena: teve que dar o remédio ao Cardeal Secretário de Estado.

Caroline Pegozzi, do Vaticano no Paris Match, postulou em um artigo recente que há algo entre os dois.



Eu não acredito. Assim como não acredito na história da “relação íntima” entre o arcebispo de Paris, Michel Aupetit, e Letitia Calmin. Eles são tagarelas. Estamos falando de um respeitado teólogo belga, uma virgem consagrada. Sua vida não estava escondida de ninguém. READ Covid no Peru A epidemia deixou cerca de 98.000 crianças órfãs - na última hora

Então, por que Aupetit desistiu?



A política tem algo a ver com isso, não com a saia. Ele fez muitos inimigos em vários arquivos, para grande desgosto da esquerda e da direita com seus modos rudes, certamente não mais implacáveis ​​do que aqueles que o Papa Francisco às vezes deixa claro. Muitos estavam com ciúmes da influência de Calmin no bispo como seu leal conselheiro.

Lembre-se da relação entre Karol Wojtya e a psiquiatra polonesa Wanda Płtawska.



Das cinco mulheres que ela investigou, ela está agora em seu centenário, e ela é a mais interessante. Uma história de amizade que já dura mais de 50 anos, é a história deles. Ele estava no quarto de João Paulo II na enfermaria Gemelli após o ataque de 1981. Ele estava ao seu lado no Vaticano para verificar todos os remédios e prescrever remédios naturais durante os 143 dias de sua convalescença, levando ao escândalo dos cardeais irritados como um estranho entrava de chinelos no Palácio Apostólico. Com certeza, ele estava ao lado de sua cama quando o Papa morreu, mas seu nome é omitido do manifesto da Santa Sé. Nada de novo: o mesmo destino aconteceu com a irmã Pascalina Linert e a irmã Vincenza Taffarel, babá e enfermeira João Paulo I. Nas obras sobre a morte do Papa Luciani, são mencionados apenas o secretário Don Diego Lorenzi e outras figuras masculinas.

Wojtyła foi o confessor de Petuska.



Ele foi o primeiro a entender a tragédia dessa mulher da resistência polonesa, que tinha 19 anos de idade, deportada para Ravensbrück. Por cinco anos, os médicos nazistas a usaram como cobaia em experimentos pseudocientíficos, causando danos permanentes em sua perna. A escolha de se dedicar à psiquiatria e à defesa da vida decorreu dos horrores presenciados no campo de concentração, que a atormentam desde então: crianças recém-nascidas das mãos de prisioneiros jogados vivos em crematórios. Em 22 de novembro de 1962, Płtawska estava pronto para passar por uma cirurgia intestinal para remover o câncer. Da noite até a manhã, o tumor desapareceu milagrosamente. Sua amiga Carol escreveu ao Padre Pio, implorando para que salvasse aquela jovem mãe de quatro filhos.

Os últimos três papas, embora estrangeiros, concentraram-se nas mulheres italianas.



A mais poderosa foi a mãe Tekla famiglite, uma Irpinia que foi abade das Irmãs de Brigiddin por 37 anos. O melhor aliado de João Paulo II no campo diplomático. Ele roubou a permissão de Fidel Castro para abrir um mosteiro em Havana e permitiu a visita histórica do papa polonês a Cuba em 1988. Em vez disso, Bento XVI confiou a tarefa de fundar e dirigir Mulheres da Igreja Universal, suplemento mensal deObservador Romano, Lucita Scaravia. READ Os salários são estáveis ​​(já em queda) e entre os mais baixos da Europa: os professores italianos pedem a renovação do contrato. "Não podemos esperar mais"

disse a feminista do Vaticano.



Francesco também a aprecia tanto, que ela escreveu a introdução de um de seus livros e ligou para seu celular.

Parece que algo entre eles quebrou.



Prima Scaravia publicou o artigo do último contador, onde ela contou sua experiência lunar quando uma mulher foi convocada ao Sínodo em torno da família e isolada no fundo da sala. Até o Papa argentino a defendeu. Mas então o Vaticano se levantou com suas terríveis e bem documentadas acusações de abuso por parte do clero contra os religiosos, que muitas vezes eram forçados a fazer abortos, e contra as freiras que foram convertidas em servas não remuneradas de cardeais e bispos.

O Santo Padre tem o Vaticano?



Não, a liderança da Cúria Romana.

Agora ele critica Scaravia com Bergoglio.



Eu conheci ela. Muito decepcionado, eu diria indignado. Mas continue a amar o Papa e a Igreja. Nossas histórias são tão parecidas que uma ex-aprendiz feminista, comunista, ateia e budista de 68 anos voltou à fé ao entrar acidentalmente em Santa Maria em Trastevere durante uma festa pelo retorno do ícone restaurado da Madonna e ouvir o canto canto.akatista Bizantino. Estou em Saint-Nicolas-des-Champs, em Paris, na Quarta-feira de Cinzas, ouvindo a frase de Paulo aos coríntios: “Agora é a hora, agora é o dia da salvação”. Compreendi que não eram apenas as palavras de um livro: Deus estava falando comigo.

Alcança o sacerdócio feminino?



Eu não acho. Dois mil anos de teologia pervertida tornaram a igreja misógina.

Como você explica a lenda do Papa Joana, que floresceu no século IX?



Especificamente com grande dor ao ver uma mulher subindo ao trono de Pedro fingindo ser um homem e dando à luz em público durante uma procissão do Vaticano ao Latrão. Daí o peculiar ritual do diácono responsável por confirmar a presença dos testículos no papa recém-eleito por meio de uma cadeira furada: “Duos habet et bene pendentes”. Os sacerdotes tomaram seus lugares no pedestal. Em vez disso, eles permanecem pecadores, como todos os outros. Eles vêem a mulher como Eva da tentação, não Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição de Cristo.