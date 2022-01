A crise na Ucrânia, as conversações entre os Estados Unidos e a Rússia falharam? – Corriere.it

A partir de Paulo Valentino

As partes falam em “beco sem saída”, mas o fato de conversarem entre si é um sucesso

Da entrevista de Berlim – mA OSKA não vai esperar muito por propostas ocidentais para contrariar suas exigências de segurança. No final de uma semana de entrevistas Entre a Rússia, os Estados Unidos, a OTAN, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Ministro das Relações Exteriores da Rússia Sergey Lavrov ele disse que Seu governo espera uma resposta por escrito pelos Estados Unidos e seus aliados até a próxima semana



. “Nossa paciência acabou, o Ocidente se deixou perturbar pela arrogância e exacerbou as tensões ao violar suas obrigações e lógica”, gritou o chefe da diplomacia de Moscou, insistindo novamente que a garantia decisiva é O abandono final da OTAN a leste, Principalmente para a Ucrânia. Mas Lavrov não especificou o que a Rússia realmente faria em caso de recusa, observando em geral que Moscou “garantiria sua segurança de forma confiável”, referindo-se às “medidas técnico-militares” já mencionadas anteriormente. Presidente russo Vladimir Putin.



1 – As entrevistas deram algum resultado?

Em um nível apreciável, não. Os americanos e aliados ocidentais rejeitaram com veemência os pedidos russos, que incluem, além do congelamento da OTAN, a redução da ajuda militar a Kiev e o abandono do estacionamento das forças aliadas nos países vizinhos da Rússia. A repórter dos EUA Wendy Sherman chamou de “sem começo”. Enquanto o seu homólogo russo, Sergey RyabkovEle disse que as negociações chegaram a um “impasse” devido à diversidade estrutural de abordagens. Ou seja, as posições ainda estão muito distantes. No entanto, se medido com base em uma completa falta de comunicação nos últimos meses e anos, as três rodadas de reuniões devem ser consideradas bem-sucedidas simplesmente porque ocorreram. Os Estados Unidos reunificaram a frente atlântica, retornaram à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) Causa da existência Indica claramente o que é negociável e o que não é. A Rússia foi reconhecida como interlocutor estratégico pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria. De acordo com o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, “estas foram conversas francas, diretas e úteis, que deram a nós e a eles material para pensar”.

2 – O que está acontecendo agora?

eu deixei os Estados UnidosOu a porta está aberta para outras reuniões. No entanto, Ryabkov disse que não vê necessidade de novos contatos. De fato, ele aumentou a aposta, alertando que se as tensões com Washington aumentassem, Moscou também poderia alocar uma “infraestrutura militar” para Cuba ou Venezuela,

Cliente

Na América Latina: “Não confirmo nem descarto nada, depende das ações de nossos parceiros americanos”. Mas o secretário de Estado dos EUA, Tony Blinken, trouxe a bola de volta para a Califórnia

MPO do Kremlin, perguntando se Putin “escolherá o caminho da diplomacia e do diálogo, ou melhor, se o confronto e a agressão continuarão”. O que Putin vai decidir é impossível prever hoje. Mas Sullivan diz que os Estados Unidos e seus aliados estão prontos para qualquer resultado após as reuniões. Uma proposta da Polônia é intensificar o diálogo sobre segurança no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, na qual todas as partes estão representadas, incluindo a Ucrânia. Mas Moscou ainda não forneceu nenhuma resposta.



3- Os riscos de guerra na Ucrânia aumentaram ou diminuíram?

O risco de as coisas saírem do controle. Segundo o embaixador dos EUA na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Michael Carpenter, “os tambores da guerra estão mais altos e a retórica está aumentando”. Enquanto o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Zbigniew Rau, afirmou que “o risco de guerra na região da OSCE não foi maior do que em qualquer momento em 30 anos”. Mas não há clareza sobre as verdadeiras intenções de Putin, que reuniu 100.000 soldados na fronteira da Ucrânia. Sullivan revelou que, de acordo com relatórios de inteligência, a Rússia está tentando criar um pretexto para uma invasão por meio da desinformação. No entanto, não é dito que você está usando. De acordo com outro funcionário dos EUA, houve movimentos de tropas nos últimos dias da Sibéria para a fronteira ucraniana, mas eles “não são significativos”. A única coisa real é que Putin não está insinuando aliviar a pressão militar na fronteira. Mas isso não é suficiente para levar o governo a lançar novas sanções preventivas como dissuasão. “Não seria uma maneira produtiva de fazer isso”, disse um colega de trabalho da Blinken.