Alerta de Tsunami do Pacífico, a erupção do vulcão Tonga está causando um tsunami. Vídeo «3B Meteo

A erupção do vulcão Hongja Tonga abalou o Oceano Pacífico e causou um tsunami

Vulcão de mergulho Huga Tonga cada vez mais temido – Na terminologia, esse tipo de erupção é definido pelo termo “Friato MagmáticoEstá entre as mais perigosas porque é causada porInteração direta entre magma e águaSeja o nível do mar, lago ou água. Em caso Sulistas É o oceano que entra em contato direto com as divindades causadoras do magma Episódios explosivos de violência sem precedentes. onda de choque Ele viajou quase mil quilômetros e ouviu um rugido em todo o Pacífico Sul. A nuvem da pluma vulcânica subiu 40 km de altitude, além da troposfera e também entrando na estratosfera, produzindo além 200.000 raios em 24 horasRealmente incrível! Foram dias Monte Pinatubo em 1991 que uma explosão tão poderosa nunca foi vista.

Atividade vulcânica começou Por volta de 20 de dezembro de forma bastante tranquila, então no início de janeiro, uma série de erupções afetou a região e, finalmente, o ataque de hoje de 15 de janeiro abalou todo o Oceano Pacífico. A explosão sacudiu o fundo do mar e formou ondas de tsunami que se espalharam em um anel em todas as direções. ilha mais próxima Tonga foi atingido Ondas de até um metro e meio de altura Com danos significativos mesmo nas imediações da costa. No momento, não parece haver vítimas ou feridos, mas o alerta se espalhou para a costa australiana.

O vulcão Hongga Tonga está localizado aqui

ondas de tsunami As causadas por erupções vulcânicas são diferentes das causadas por terremotos. Seu comprimento é curto, mas pode ser bastante alto. Eles são basicamente Dos enormes “cortadores” Que podem atingir grandes alturas, estima-se que na terrível erupção do Krakatoa de 1883 que matou mais de 35.000 pessoas, as ondas do tsunami atingiram uma altura de 30 metros. A única vantagem deste tipo de tsunami é que a parede de água não consegue avançar muito para o interior, pelo que os maiores danos ocorrem perto da linha de costa.

Este é o primeiro vídeo em alta resolução da violenta atividade explosiva que atingiu as ilhas de Honga Tonga – Hung Ha Abai, no Pacífico Sul. A atividade é realmente bastante intensa, como evidenciado pela majestosa pluma vulcânica que ainda está acontecendo. pic.twitter.com/Bur1MJsSJf – sismólogo (mondoterremoti) 14 de janeiro de 2022

#quebrado: Novas imagens mostram um estrondo do Sonic extremamente poderoso do vulcão # Tonga para # Cenouras Imagens incríveis do vulcão Hunga Tonga que causou uma erupção muito grande, pois gerou um poderoso estrondo sônico que viajou até 470 milhas das Ilhas Fiji pic.twitter.com/irMDMesz5Z – RAWSALERTS (rawsalerts) 15 de janeiro de 2022

O vulcão Hong Tonga em Tonga foi uma das erupções vulcânicas mais violentas já capturadas por satélite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn – US StormWatch (@US_Stormwatch) 15 de janeiro de 2022

Mais vídeos de tsunami vindos de Tonga https://t.co/Uk3fkmGfyz – Jesse Tuisinu (@JTuisinu) 15 de janeiro de 2022

