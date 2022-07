Calor extremo chegando ao Reino Unido, especialmente Inglaterra (Londres) e País de Gales, um risco de 40°C? « 3B Clima

tempo de leitura

2 minutos e 12 segundos

Calor extremo esperado no Reino Unido

O grande calor africano volta à Europa com arrogância Neste verão recorde com uma nova onda de calor. As temperaturas máximas foram registradas principalmente no sudoeste da Europa Com picos de +47°C em Portugal. Mas possíveis temperaturas recordes são esperadas no Reino Unido Quando o ar muito quente a grande altitude, carregado pela baixa pressão “portuguesa”, sobe para nordeste depois de ter afetado Espanha, Portugal e França. De acordo com modelos numéricos, espera-se que as temperaturas sejam incomuns no Reino Unido, com picos entre 36 e 38 graus Celsius e alguns picos chegando a 40 graus Celsius entre segunda e terça-feira.. O Departamento de Meteorologia emitiu um aviso severo sobre o mau tempo Devido à chegada do calor extremo na Inglaterra e no País de Gales. A Agência de Segurança da Saúde também emitiu um Alerta de Saúde Nível 3 de sábado a terça-feira No Reino Unido, visa especificamente aqueles que trabalham no setor de saúde e assistência social e os aconselha a prestar atenção às pessoas vulneráveis. Mas você pode realmente chegar a 40 graus Celsius?

Suponha que a probabilidade exista, mas seja baixa no momento. Há muita incerteza. Alguns modelos de previsão mostram valores até próximos de 40°C Ao redor de Londres, mas geralmente a leste da capital. O modelo GFS, com um ‘viés’ de base mais quente durante os períodos de pico, parece ser o mais extremo. Ecmwf, embora também seja muito quente, não apresenta valores tão altos e a previsão média mostra os valores 35-36Celsius Entre terça e quarta. Você também vai se sentir quente à noite. Mais atualizações em breve

Perspectivas médias para Londres de acordo com Ecmwf

O modelo numérico mostra que as temperaturas previstas são, no entanto, extremas no domínio climático porque o valor esperado excede a climatologia do mesmo modelo.

Temperaturas esperadas em Londres excedem a maior distribuição estatística da Ecmwf

A temperatura mais alta oficialmente registrada no Reino Unido até agora é de +38,7°C em Cambridge em julho de 2019, seguido por +38,5°C em Faversham em agosto de 2003 e +37,8°C no Aeroporto de Londres em julho de 2020. 40°C, ou melhor, era inimaginável até 2003. Quando 37°C foi registrado como limite máximo ; Então o nível de atenção foi aumentado com a possibilidade aumentada de isso acontecer Como explicado neste trabalho

Se a temperatura exceder 40 graus Celsius ou não, esta pode ser uma das ondas de calor mais severas do Reino Unido Tanto que muitos recordes podem ser quebrados o tempo todo Em uma área definitivamente não usada para altas temperaturas Como não há ar condicionado na maioria das casas.

