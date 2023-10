A União Europeia recua: os fundos atribuídos à Palestina estão em revisão

Depois de anunciar a suspensão da ajuda financeira à Palestina, a União Europeia retratou-se com uma declaração. “Nenhum comentário, pois o pagamento não era esperado.” Os fundos estão agora sujeitos a revisão enquanto se aguarda uma reunião de ministros das Relações Exteriores

Anúncio

A União Europeia está a reverter a sua decisão anterior de parar de desembolsar fundos à Palestina e agora, de acordo com um comunicado de imprensa, os pagamentos também estão sob revisão, porque “não havia pagamentos esperados e, portanto, não haverá suspensão”. De acordo com as declarações, o objectivo é garantir que qualquer financiamento da União Europeia não permita indirectamente que uma organização terrorista realize ataques contra Israel.

A Euronews apurou que os Estados-membros não foram consultados antes do anúncio anterior. O Governo irlandês afirma que “não existe base jurídica” para tal acção unilateral por parte do Comissário. A Espanha também levantou esta objecção.

A decisão foi anunciada anteriormente Oliver Varhelyi, Comissário Europeu do Alargamento e da Política de VizinhançaEm resposta ao ataque militar lançado pelo movimento que controla a Faixa de Gaza.

“Como maior doador aos palestinos, a Comissão Europeia coloca todo o processo de desenvolvimento sob o microscópio, o que merece atenção.” Um total de 691 milhões de euros“Várhelyi escreveu no X.

Ajuda com revisão

lá A revisão afetará todos os pagamentos atualmente em andamentoCom “projetos em revisão”, todas as novas dotações orçamentais, incluindo as para 2023, serão adiadas.

Outro comissário, que em Gestão de Crises Janez Lenarcice selecione-o A ajuda humanitária aos palestinos continuaráParece, portanto, que a revisão diz respeito apenas aos fundos atribuídos ao desenvolvimento.

ao mesmo tempoÁustria Anunciou a cessação da transferência de 20 milhões de euros Alemanha Suspensão temporária do procedimento de “Análise Financeira”. Outros governos expressam dúvidas sobre o anúncio da moratória. A Irlanda, por exemplo, solicitará um esclarecimento oficial À autoridade executiva da sociedade.

A União Europeia é um organismo importante que fornece ajuda humanitária e financeira à Cisjordânia, às áreas governadas pela Autoridade Nacional Palestiniana liderada pelo Presidente Mahmoud Abbas e à Faixa de Gaza.

O apoio destina-se a serviços básicos, como saúde, assistência social, salários de funcionários públicos e projetos de desenvolvimento. Quanto a Gaza, os fundos são recolhidos e direcionados através da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

Reações na União Europeia

Nos dias que se seguiram ao ataque do Hamas, alguns países da União Europeia também decidiram reconsiderar o seu apoio humanitário aos territórios palestinianos.

Além de medidas concretas, há posições que foram tomadas. O porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Peter Stano, sublinhou que a União apoia “o direito de Israel de se defender”, especificando que as operações devem ser conduzidas “de acordo com o direito internacional”.

Líderes de instituições comunitárias Presidente da Comissão Europeia Úrsula von der Leyen Então quem Parlamento Roberta MitsolaJá condenaram claramente o ataque e também decidiram hastear a bandeira israelita nas fachadas dos seus edifícios, como sinal de solidariedade para com o povo israelita.

para’Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep BorrellEle, que está atualmente em Amã para realizar uma reunião com representantes dos estados do Golfo, apelou à realização de um conselho de emergência de ministros dos Negócios Estrangeiros para resolver a situação.

Dúvidas de especialistas

Hugh Lovatt, analista do Conselho Europeu de Relações Exteriores O especialista em relações israelo-palestinianas explica à Euronews que a decisão europeia pode ser perigosa. Ele acrescentou: “Os europeus devem apoiar o direito de Israel à autodefesa, mas devem pressionar por uma resposta em conformidade com o direito internacional”.

Ele acrescentou: “Uma invasão terrestre em grande escala e ataques desproporcionais contra civis palestinos terão consequências de longo alcance e desestabilizadoras tanto para israelenses quanto para palestinos, incluindo maior apoio à resistência armada palestina e um risco aumentado de o Hezbollah entrar no conflito”.

O especialista explica que “conceder a Israel um cheque em branco, como os europeus podem fazer agora, corre o risco de resultados perigosos e contraproducentes”.

Lovatt também acredita que a Europa precisa de trabalhar em estreita colaboração com outros países árabes que possam mediar o conflito, em particular Egito e Catar.