É aqui que você corre – Corriere.it

Para a Organização Mundial da Saúde, o recall é desnecessário enquanto a EMA ainda não se declarou, mas há muitos governos que decidiram administrar o recall especialmente para idosos e frágeis.

Necessário ou não para uma única administração A terceira dose de vacinas de vírus corona

? A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse em 18 de agosto que os dados atuais não indicam a necessidade de uma dose de reforço e pediu repetidamente a vacinação prioritária das pessoas nos países mais vulneráveis. No entanto, vários países, incluindo Israel, Alemanha e França, decidiram oferecer a terceira dose para idosos e pessoas com sistema imunológico debilitado. É assim que nos orientamos no mundo.

Estados Unidos da America



A partir de 20 de setembro, lembretes estarão disponíveis para quem recebeu a segunda dose há pelo menos oito meses, mas as autoridades federais de saúde planejam encurtar o tempo para desacelerar o crescimento de infecções no país.

União Européia

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ainda não se manifestou sobre a necessidade de uma terceira dose em que idade deve ser recomendada porque, em sua opinião, ainda não há dados suficientes e, portanto, os países da UE que agora decidiram realmente administrar o reforço expõe você a riscos legais. Apesar disso, alguns dos 27 países da UE já decidiram quando começar a dar a terceira dose. Ela já deixou a Hungria.

Áustria



Na Áustria, a terceira dose será administrada a partir de 17 de outubro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Wolfgang Macstein, em 10 de agosto. A droga de reforço será administrada seis a nove meses após a primeira rodada de vacinação para residentes de lares de idosos, pessoas com mais de 65 anos de idade, pessoas vulneráveis ​​e aqueles que receberam a vacina Johnson & Johnson ou AstraZeneca como primeira dose. Todos os outros serão capazes de aumentar a terceira dose nove a 12 meses após a última dose. Para a terceira dose, serão utilizadas vacinas BioNTech / Pfizer ou Moderna. READ Bloqueios estão aumentando na Austrália

Bélgica

A Bélgica autorizou a terceira dose da vacina, especialmente a vacina de mRNA. São necessários mais dados antes que doses adicionais possam ser consideradas para idosos e pessoas que vivem em lares de idosos.



Dinamarca

Os dinamarqueses com sistema imunológico enfraquecido são aconselhados a administrar a terceira dose.

França



Nos últimos dias, o Haute Autorit de Sant (HAS) recomendou que uma terceira dose da vacina Covid-19 seja dada a todas as pessoas com mais de 65 anos imunocomprometidas. Explicou que a terceira dose deve ser administrada seis meses após a segunda. Pessoas vacinadas com a vacina de dose única da Johnson & Johnson também receberão uma dose de Pfizer ou Moderna pelo menos quatro semanas após a primeira administração. Espera-se que os reembolsos comecem em setembro.

Finlândia



Ele ainda não se decidiu.

Alemanha



A Alemanha começará a dar uma terceira dose da vacina a idosos e pessoas em risco a partir de setembro. O novo booster, com Pfizer ou Moderna, também será oferecido para quem já recebeu duas doses de Astrazeneca ou uma única Johnson & Johnson. Na Baviera, as reservas já estão abertas.

Grécia



A Grécia anunciou em 23 de agosto que as pessoas em risco receberão vacinas de reforço de mRNA, que estarão disponíveis na primeira semana de setembro.

Grã Bretanha



A terceira dose da vacina será dada aos fracos e idosos na Grã-Bretanha a partir de setembro. O governo Johnson também concordou em comprar 60 milhões de doses adicionais da Pfizer / BioNTech antes do programa de devolução potencial, elevando o pedido total para 100 milhões de doses. No Reino Unido, a população foi vacinada com Astrazeneca.

Itália



A Itália ainda não definiu seu plano para a dose de reforço. Mas ela poderia fazer isso em breve. “A terceira dose, para imunossupressores, será feita para transplantes e provavelmente por mais de 80 anos. Há um debate dentro do CTS e mesmo que ainda não haja uma indicação conclusiva para Ema e Aifa, eu acho”, disse o ministro da Saúde, Roberto Speranza, em um entrevista.

Holanda



O governo holandês pediu a opinião do conselho de saúde e espera ter uma resposta em meados de setembro.

Polônia



Por outro lado, a Polônia não tomou uma decisão sobre a terceira dose. No início de agosto, especialistas disseram que estavam considerando dar uma terceira injeção em pessoas vulneráveis, mas o ministro da Saúde, Adam Nidzelsky, disse que ainda não havia dados suficientes para tomar uma decisão.

República Checa

O governo tcheco oferecerá uma vacina de reforço COVID-19 lançada a partir de 20 de setembro para qualquer pessoa que tenha sido vacinada anteriormente.

Espanha



A ministra da Saúde, Carolina Darias, deixou claro nos últimos dias que a Espanha se prepara para dar uma terceira dose de vacinas antivirais em estudos de casos clínicos. O ministro acrescentou que o governo aguarda o resultado dessas avaliações para definir a data de início da administração da terceira dose.

Suécia

A Suécia anunciou um programa de recall para pessoas em risco de desenvolver doenças graves, como os idosos. A campanha de vacinação para a terceira dose começará no outono. No entanto, a Agência de Saúde Pública da Suécia disse que espera dar uma terceira dose à maioria dos adultos a partir do próximo ano.

Hungria



A Hungria é o único país da União Europeia que já começou a dar a terceira dose e está a oferecer a quem quiser, desde que o reforço seja feito pelo menos quatro meses após a última dose. O governo publicou evidências oficiais que fornecem uma abordagem mista: aqueles que receberam a vacina Oxford / AstraZeneca, Johnson & Johnson ou Sputnik V agora estão recebendo uma vacina de mRNA ou uma vacina de vírus inativado, como o Sinopharm. Aqueles que já receberam a vacina de mRNA agora estão recebendo uma vacina de vetor viral ou uma vacina de vírus inativado para reforço. A Hungria também continua a administrar vacinas russas e chinesas que não são reconhecidas pela União Europeia.



Brasil



Brasileiros com sistema imunológico debilitado e idosos com mais de 80 anos receberão a terceira dose da vacina para conter o aumento das infecções em um país que tem a menor taxa de vacinação e a maior taxa de mortalidade do mundo depois dos Estados Unidos.

Camboja



O Camboja está oferecendo uma dose de AstraZeneca para aqueles que receberam o primeiro curso da vacina Sinopharm e Sinovac desde 12 de agosto.

Canadá



No final de agosto, a província canadense de Ontário começou a oferecer a terceira dose para pessoas em risco.

Chile



O Chile começou a dar a droga de reforço para aqueles que já haviam recebido a vacina Sinovac em 11 de agosto em uma tentativa de aumentar o sucesso de uma das campanhas de vacinação mais rápidas do mundo.

China



A terceira dose da vacina Covid-19 deve ser administrada depois que a maioria da população tiver concluído o primeiro curso.

Equador





O Equador dará uma terceira dose da vacina a pessoas com sistema imunológico enfraquecido e fará testes para determinar se o restante da população vacinada também precisa de uma dose de reforço.

República Dominicana



As autoridades de saúde dominicanas começaram a distribuir a terceira dose já no início de julho.