“Como deixar a Rússia”, um aumento nas buscas na Internet aguardando o discurso de Putin. Medo de “mobilização geral”

“Como sair da Rússia» À tarde no Google se tornou uma das buscas mais fortes dos Urais à Sibéria. E quanto maior a expectativa pelo discurso de Vladimir Putin à nação, mais pesquisas continuaram mesmo quando a intervenção do líder em um cenário sem limites no caos das comunicações foi adiada pelo Kremlin. O aumento na pesquisa foi interceptado especificamente pelo Telegram Mozhem Obyasnit, mas também pode ser detectado no Google Trends, confirma o meduza.io.

Na Rússia, você pesquisa a frase "; Como sair da Rússia " Apareceu no Google esta noite – exatamente quando Putin estava programado para se dirigir à nação após a aprovação de novas leis sobre “mobilização” e “” lei marcial. " https://t.co/afBuMfjYuX pic.twitter.com/ZR2FUme4Io & mdash; Meduza em inglês (meduza_pt) 20 de setembro de 2022

Mas o que poderia despertar o desejo de saber como sair da Rússia? Em março passado, registrou-se um êxodo em massa da burguesia russa, nos dias imediatamente seguintes à agressão da Ucrânia, quando as fronteiras ainda não estavam fechadas e as sanções ainda não haviam piorado a economia. Agora, a situação certamente piorou e o medo da “mobilização geral” está crescendo, o que poderia forçar milhões de russos ao recrutamento militar. Não é por acaso que a Duma do Estado, a câmara baixa do parlamento russo, aprovou por unanimidade a lei que aumenta as penas para infratores da lei marcial (associada à mobilização pública) e evasores do serviço militar. Depois, há a inquietante questão do “referendo” sobre a anexação do Donbass, cujo resultado é imprevisível.