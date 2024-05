Ataque de Katana em Londres, adolescente de 13 anos morre. Outras três pessoas ficaram feridas. Uma vez capturado o agressor, não é terrorismo

Várias pessoas foram esfaqueadas no metrô Londres. A polícia fechou a estação de metrô Hino em Ilford. Wes Streeting, deputado por Ilford North, escreveu em Um homem armado com uma espada de samurai foi preso. De acordo com a polícia “Não é terrorismo».









QUEBRANDO: Um incidente grave foi declarado em uma estação de metrô no nordeste de Londres depois que surgiram relatos de que várias pessoas foram esfaqueadashttps://t.co/8jaGYZAB9q -Sky News (@SkyNews) 30 de abril de 2024





Última atualização: quarta-feira, 1º de maio de 2024 às 08h15



