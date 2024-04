“Não foi nada além de suicídio. Minha filha lutou até o fim.”

Ele sabia disso, mas ler era outra coisa. “Estou arrasado”, disse Al. correio A mãe de L Nika Chakarami. Ela ficou arrasada com a confirmação disso Antes de seu assassinato, sua filha foi abusada sexualmente. Nika é Nika Chakarami, 16 anosTirado de Guardas do regime iraniano No dia 20 de setembro de 2022, ele desapareceu por dez dias e depois reapareceu, sem vida. No necrotério de Teerã.

para a família, mas ninguém acreditou nela. "Minha filha é uma lutadora, eu sabia que ela lutaria até o fim contra os guardas do regime", e imaginei-os. Eles vão fazê-lo pagar. Já se passaram seis meses desde que os repórteres… BBC Eles analisam linha por linha Um documento "ultrassecreto". Onde há escritos Nomes e títulos dos três agentes Do que foi naquele dia de outono Eles a carregaram viva em um caminhão e a levaram morta. Os nomes também são confirmados por nossas fontes.

O Véu Ardente e sua “Punição de Morte”. Dizer Nika no Irã é semelhante a dizer Mahsa Amini. Depois que os protestos eclodiram após o assassinato de Amini, um vídeo se tornou viral mostrando o jovem de dezesseis anos de Khorramabad em cima de um contêiner de lixo. Ele estende o braço em direção ao céu enquanto segura um véu em chamas. Em todos os lugares, outros estão gritando “Morte ao ditador”.

Último telefonema para a garota que amo: “Tome cuidado” Os guardas acreditam, como lemos no documento, que este adolescente de cabelos e olhos pretos, com roupas largas e muito corajoso, poderia ser um dos líderes dos protestos. Eles tentam pegá-la, mas ela foge. Naquela hora antes da prisão, Nika ouve um telefonema de sua amiga alemã, a garota que ele ama, e diz: “Eles estão me procurando, cuide-se”. READ Níger, pelo menos 26 crianças morreram em um incêndio na escola: salas de aula construídas com madeira e palha

Eles carregaram-no no carro. Eles são agentes da Divisão 12. Atrás dela estão os guardas Arash Kalhor, Sadiq Manjazi e Behrouz Sadeghi. Na vanguarda está o líder da equipe, Mortada Jalil. Os centros de detenção e as sedes da polícia recusam o pedido dos agentes: não têm lugares para Nika. Naqueles dias as células estão cheiasLotado com centenas de meninas e meninos protestando contra a ditadura. Em poucos meses mataram 551.

“Mão na calça” e depois a surra Em um relatório BBC Lemos que o guarda Sadeghi disse isso no caminhão Nika grita e se contorce: “Arash Kalhor Ele amordaçou a boca dela Com meias, mas ela começou a lutar. Então seja honesto [Monjazy] Ele sentou-se nele. Não sei o que aconteceu, mas depois de alguns minutos ele começou a xingar. Eu não conseguia ver nada, “Só ouvi brigas e golpes.”.

Kalhor explica que ligou a lanterna do celular e viu Sadiq Menjazi “Coloque a mão nas calças dela.”. Então assuma o controle. “Não sei quem estava fazendo isso, mas ouvi O clube que atacou Acusado. “Comecei a chutar e socar, mas na verdade não sabia se estava batendo em nossos meninos ou em Nika.”

Mangazi nega as acusações de Kalhor. Ele diz que não colocou a mão nas calças dela, mas Ele admite que ficou “animado” ao sentar nela e tocar suas nádegas.

O corpo foi jogado na beira da estrada Minhas mãos estão amarradas nas costas, Nika se coça, se contorce e se defende Até o fim. O capataz manda o motorista parar. Ele abre a porta dos fundos e vê Nika que foi morta morreu. E limpa seu sangue Da cabeça “que não estava em bom estado”. Nesse ponto, Eles deixaram seu corpo torturado na beira da estrada. READ A mão do submundo de Guanajuato em misóginos