Frio tardio e geada nos estados do centro-norte, mas Espanha já bateu recorde de temperatura «3B Meteo

Anomalias térmicas atuais na Europa

Nessas horas, a Europa é termicamente dividida em duas partes entre os setores sudoeste e centro-norte. Estamos vendo diferenças de temperatura marcantes, devido à presença deTornado africano na Península Ibéricao que faz com que a coluna salte para valores recordes do mês de abril, e a queda simultânea de Correntes árticas até tocarem o arco alpino.

Está muito calor na Espanha. Ontem, terça-feira, em Espanha atingiram-se os valores máximos 36 ° C na comunidade valenciana e na região vizinha de Múrcia, 35 °C foi registrado em vários lugares no sul da Península Ibérica, incluindo Sevilha, Córdoba (com 35,1 quebrando o recorde de 34 °C estabelecido em abril de 2017), Morón e Jerez (o recorde anterior de 33,6 ° estabelecido em 1997) e valores generalizados Acima 30 graus C – na maior parte da Espanha. É esperado nos próximos dias Outro aumento de temperatura com picos que podem chegar localmente a 40°C na sexta-feira, que é um recorde para o mês de abril na Espanha, atualmente 37,4 ° C registrado em Múrcia. A Espanha viaja atualmente com valores 16°C superiores às médias de 1981-2010, que colocam a agricultura de joelhos.

A Europa Central está abaixo de zero. Na Europa Central, assim como no Norte da Europa, a situação é completamente oposta e as temperaturas são 4 graus Celsius ou mais abaixo da média. Fluxos frios do Ártico esta noite causaram geadas generalizadas, principalmente na Alemanha, onde houve picos de -3°C nas colinas da Turíngia. A pluma registrou amplamente valores em torno de -2°C em muitas regiões planas. Em Hamburgo, a mínima caiu para 0 ° C e em Berlim para + 1 ° C. Os valores rondam os 0/-2 °C em vários locais do nordeste de França, bem como no oeste da Polónia, Bélgica, República Checa e Suíça. Tempo escaldante também no Reino Unido, com picos de -2 em Edimburgo e Glasgow, embora a partir de amanhã haja aquecimento no setor noroeste do continente e depois também no setor central.

