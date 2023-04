Alemanha, o AfD está superando os Verdes nas pesquisas de opinião. Sem transferência, sem aumento da dívida, sem armas em Kiev: assim renasceu a extrema direita

naturalmente transição ambientalPara os alemães, o farol voltou a serausteridade. depois de um ano de A guerra entre a Rússia e a Ucrâniacom inchar Desenvolvimento econômico rápido e fraco, quase dois terços da população Alemanha Pergunte ao governo gastar menosSer econômico novamente. É o resultado de uma pesquisa encomendada pela tinha ganho No Instituto Allensbachque testemunha como os acontecimentos recentes distorceram a opinião pública alemã, transformando-a radicalmente certo. De acordo com as intenções de voto, de fato, oalternativa à Alemanha chegou em 16 por centosuperando nas pesquisas i verdes, pare em 15%. A substituição já foi aprovada pela fundação no domingo Esqueça: na pesquisa realizada para ConstruirO partido Alternativa para a Alemanha chegou a 16%, enquanto o segundo partido da coalizão governista caiu para 14,5%. É a confirmação: extrema-direita Hoje lá A terceira força política Alemanha.

Como chegamos a este ponto, apenas um ano e meio depois das eleições que marcaram o fim do mandato de Merkel ao trazer Spd para Olaf Schulz junto com verdes (e liberais)? A situação econômica, reflexo do conflito que eclodiu antes vladimir coloque dentro Nos portões da Europa, eles explodiram diferenças Dentro de uma aliança frágil, devido à existência do Partido Democrático Livre. liberais falcões cristão Lindnerque após ser selecionado para entrar no governo teve crise de consensohá alguns meses eles começaram a desempenhar o papel de terceira roda, levando a Alemanha à beira crise do governo. Foi o discurso do partido dos Verdes proibições‘, de ambientalismo desenfreado. Os liberais provocaram controvérsia sobre as proibições controversas da IA Óleo de aquecimento e gás, no fechamento de usinas nucleares, em investimentos verdes que aumentam os gastos públicos alemães. E na Europa eles mesmos administraram, obtendo luz verde para o combustível sintético (combustível eletrônico) e lutar por um maior rigor das novas regras do Pacto de Estabilidade.

funcionou. Para Allensbach o FdP é Al 7,5%para o Insa classifica 9: De qualquer forma, ambas as pesquisas atestam ganhos um ponto percentual em comparação com um mês atrás. Em vez disso, o severo processo do governo puniu os social-democratas e os verdes: i social-democratas Eles agora estão navegando por aí 20%cada vez mais longe CDU O que é bem próximo 30 por cento. gravar greens para Esqueça pior último resultado 14 MesesEspecificamente, eles se veem como superados pelo AfD. Assim, a coalizão no governo perdeu a maioria dos apoios no país. A extrema-direita tem crescido exponencialmente – nas pesquisas de setembro de 2021 acumulava pouco mais de 10% – o número de passageiros, no campo econômico, mesmos tópicos Dos liberais (mas fortemente oposição). Chega de novos impostos, chega de gastos públicos. Além disso, ele nunca desistiu da batalha de sua identidade, a batalha contra imigrantesao qual acrescentou a total oposiçãoEnviar armas para a Ucrânia. Alternative für Deutschland e Die Linke são os dois partidos com os quais está abertamente aliado Não à ajuda militar: extrema esquerda embora Não pareceu ajudarTendo em conta que as sondagens não lhe dão mais de 5% dos votos.

Por outro lado, a extrema direita teve a oportunidade de unir os temores dos alemães por efeitos de guerra Com eles atávico com medo parainflação econômica. E jogue essas duas questões contra investimentos É pelo meio ambiente que os Verdes continuam a propor, pedindo mais flexibilidade no orçamento e aumento de impostos. Argumentos que agradam não só os eleitores da histórica AfD, mas também o eleitor alemão que mora longe modernidade principais cidades. EU’extrema-direita Preparando-se para enfrentar o ano de 2024, que inclui três compromissos eleitorais cruciais: as eleições em SaxôniaE Turíngia E Brandemburgo. Eu sou três terras afiliadoleste, onde a AfD sempre recebeu a grande maioria de seus votos. As pesquisas de opinião podem dar um resultado chocante a favor de um partido que até agora permaneceu fora do partido oceano De alianças governamentais, em Berlim como nos estados. Mas um maior crescimento nas pesquisas de opinião pode distorcer essa linha vermelha do tempo Ângela Merkel Ele conspirou para ela, também CDU. Mas agora ele está no comando dos conservadores Friedrich Merzo homem com a direção certa.