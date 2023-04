Lei gay e vingança, a guerra Disney-DeSantis termina no tribunal – Corriere.it

Do nosso correspondente de Nova York – Disney processa Ron DeSantis: O confronto entre o império do entretenimento e o governador conservador da Flórida vai acabar no tribunal. Tudo começou no ano passado quando, sob pressão de funcionários, a Disney, que tem um parque na Flórida com 75 mil funcionários, protestou contra uma lei patrocinada pelo governador que determina Professores são proibidos de discutir identidade de gênero e sexualidade com crianças. A medida é chamada de “Direitos dos pais à educação”, mas os críticos a chamam de “Não chame de gay”.

Desde então, DeSantis foi implantado Um plano para tirar a Disney World de seus privilégios de autogoverno. A empresa californiana o acusa de puni-la por suas posturas políticas, “ameaçando seu futuro econômico na região e violando seus direitos constitucionais”. No centro da disputa zona fiscal especial, Que inclui a Disney World. Criado em 1967, o distrito a sudoeste de Orlando deu à Disney controle extraordinário sobre incêndio, polícia, lixo, eletricidade, manutenção de estradas e planejamento.

Em fevereiro, no entanto, a legislatura permitiu que DeSantis nomeasse um conselho de diretores que supervisionaria o distrito. Para reduzir a independência da empresa. No passado, a Disney, que paga US$ 1,2 bilhão em impostos, conseguiu nomear chefes para o Reedy Creek Improvement District, a entidade governamental que o supervisiona. No entanto, a Disney contornou a manobra: antes que os novos membros tomassem posse, fechou dois acordos com os ex-membros dando-lhe permissão para construir mais 14.000 quartos de hotel, um quinto parque e três outros menores; e limitar o uso do terreno ao redor (não há clubes de strip-tease, por exemplo).

Enfurecido, DeSantis respondeu anunciando possíveis novas medidas, incluindo Construindo uma prisão ao lado da Disney World e inspeções de segurança no parque. Ontem, esses dois acordos com a Disney foram cancelados pelo novo conselho de administração. Poucos minutos depois, o processo foi aberto com a ajuda do ex-advogado de Trump, Daniel Petrocelli. “Na América, o governo não pode puni-lo por falar o que pensa.” READ Kamala Harris da América está frustrada: "Estou acostumada a vencer, não a julgar"

DeSantis é um rival de Trump na disputa pela indicação republicana à Casa Branca. Atualmente, ele está visitando Israel, depois de paradas no Japão e na Coréia do Sul, depois viaja para o Reino Unido: oficialmente em uma “missão comercial” para o país, Mas ele manteve reuniões nos níveis mais altos com primeiros-ministros e ministros das Relações Exteriores. Surpreso com uma pergunta dos jornalistas sobre as pesquisas de opinião a favor de Trump, ele respondeu: “Não sou candidato. Vamos ver se e quando isso muda.” Ele impulsionou sua linhagem conservadora nas últimas semanas Assinar uma lei para proibir o aborto Após seis semanas, uma das mais restritivas do país, a outra permitirá liberação Sentenças de morte para um condenado Por uma votação de 8 dos 12 jurados, não por unanimidade.