Na Itália, Ferragni e De Lillis lideram

Se o seu sonho é ficar rico, é melhor você começar a postar Instagram. De acordo com a recente pesquisa “Futuro da Criatividade” da Adobe nos últimos anos, influente Eles superaram advogados e engenheiros de computação nos rankings das profissões mais bem pagas.

entrevista de estudo 9000 criadores de conteúdo Na Grã-Bretanha, Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Brasil e eu concluímos que mais rico para todos (em média) Eles são os influenciadores britânicosquem ganha Até 117 libras por hora. Se trabalharem em tempo integral, terão quase uma renda anual 137 mil libras: 30 mil a mais do que um advogado que ganha em média 109 mil libras por ano, ou um engenheiro de computação que ganha 136 mil libras.

Influenciador, ranking dos mais ricos do mundo

Mas quem são os influenciadores mais ricos e quanto eles ganham? De acordo com o Instagram Rich List compilado pela HopperHQ em 2021, o mais bem pago do mundo é Cristiano Ronaldo que pode ganhar até um milhão e seiscentos mil libras por um único post. Aqui está classificação Em todo o mundo (ao lado de cada nome estão os ganhos estimados de um arquivo Correspondência). Como você pode ver, além dos jogadores de futebol (Ronaldo e Messi), os mais bem pagos são celebridades americanas.

1. Cristiano Ronaldo – $ 1.604.000

2. Dwayne Johnson – US$ 1.523.000

3. Ariana Grande – $ 1.510.000

4. Kylie Jenner $ 1.494.000

5. Selena Gomez $ 1.468.000

6. Kim Kardashian $ 1.419.000

7. Lionel Messi $ 1.169.000

8. Beyoncé $ 1.147.000

9. Justin Bieber $ 1.112.000

10. Kendall Jenner $ 1.053.000

Na Itália, Chiara Ferragni recebe até 80 mil euros por um trabalho

Na Itália, está entre os influenciadores mais ricos Chiara FerragniE a Que está classificado em 72º no ranking global da Hopper HQ e com um trabalho você pode ganhar até $ 82.100. Em segundo lugar está o Tiktoker mais seguido no mundo, Khabe não: $ 81 mil para o trabalho.

Terceiro lugar no ranking Gianluca Vacci que recebe € 69.500 pela publicação. O marido de Ferragni, Fidez, com 14 milhões de seguidores no Instagram soma 43.600 euros (ele está em 106º na lista de influenciadores do mundo). Digite o pedido Mariano Di Vaioum influenciador e blogueiro de moda que ganha até US$ 22.000 por um e. post Julia de Lillisque com 5 milhões de seguidores de um post patrocinado também pode te render US$ 17.300.

No Instagram, as mulheres ganham mais

Um fenômeno curioso destacado pelo relatório “Creativity Future” da Adobe é que no mundo dos influenciadores não há diferença salarial entre os sexos, são as mulheres que ganham mais. Mais da metade (56%) dos 100 influenciadores mais bem pagos do Instagram são mulheres.