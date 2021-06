A ponte curva da África, em uma das fronteiras mais estranhas do mundo

10 de maio último aberto Ponte Kazungula entre o Botswana e a Zâmbia, a cerimónia contou com a presença dos respectivos chefes de estado juntamente com os presidentes da República Democrática do Congo, Moçambique e Zimbabué. A ponte, que tem cerca de um quilômetro de comprimento, atravessa o rio Zambeze e tem uma forma curva incomum. A razão não é estrutural: foi desenhada desta forma devido à estranha fronteira que atravessa, especificamente entre o Botswana e a Zâmbia, na verdade passa por um corredor de pouco mais de cem metros que separa dois pontos diferentes onde a fronteira se encontra. Três estados.

Com uma ligeira curva, a Ponte Kazungula pode partir do Banco do Zambeze no Botswana, no ponto onde se junta ao afluente Chobe, e chegar ao outro lado na Zâmbia, sem passar pelo Zimbabwe e Namíbia, ligando assim os dois países directamente envolvidos sem outras travessias alfandegárias, o que poderia prejudicar seu interesse comercial.

O local onde está localizado é há muito considerado o único local no mundo onde se encontram quatro países diferentes: Namíbia, Botswana, Zimbabwe e Zâmbia. Na verdade, a explicação política que se confirma há várias décadas é que não se trata de uma fronteira quádrupla, mas de duas fronteiras triplas muito próximas, separadas pela fronteira mais curta do mundo, os 135m entre a Zâmbia e o Botswana.

A ponte está em construção desde 2014 e teve um custo total de mais de 250 milhões de dólares (cerca de 210 milhões de euros). Foi financiado pela agência japonesa JICA, que apoia financeiramente projetos em países em desenvolvimento, e pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Por outro lado, as obras foram realizadas pela empresa coreana Daewoo E&C.

Há já algum tempo que se fala em construir uma ponte ali, principalmente para resolver um antigo problema de trânsito local. Para ir para a África do Sul, de fato, a maior parte do tráfego de carga se dirigia para a chamada fronteira “infame” de Pitbridge, no Zimbábue, que é conhecida por estar perpetuamente lotada (as linhas de caminhões podem durar até dias). A ponte que atravessa o rio Zambeze abre uma nova estrada e vai permitir que o trânsito contorne Beitbridge, razão pela qual o ex-presidente do Zimbabué Robert Mugabe decidiu não participar no projecto, temendo que o trânsito diminuísse na estrada que atravessa. .

A fronteira entre a Zâmbia e o Botswana é tão curta que é impossível representá-la em mapas muito pequenos, aliás, no passado houve desacordos violentos entre os países africanos envolvidos para decidir se a fronteira era quadruplicada ou não. Na década de 1960, a África do Sul – controlada pela Namíbia – e a Rodésia (como era conhecido o Zimbábue na época) consideravam a fronteira quádrupla para poder fazer reivindicações sobre o tráfego comercial entre Zâmbia e Botswana, e o barco que permitia a troca entre os dois países foram declarados ilegais da África do Sul. Em 1970, novamente devido à controvérsia fronteiriça, houve alguns confrontos militares e, alguns anos depois, o exército rodesiano naufragou o barco como pretexto.

Nos anos seguintes, a disputa foi resolvida, e hoje a pequena orla de 135 metros é geralmente considerada válida. A ponte recém-inaugurada vai cruzar essa fronteira e substituir o barco usado anteriormente, que acomodava apenas dois caminhões por vez. Como o site escreve grande pensamentoIsso significa que, graças à ponte, haverá uma nova e mais fácil rota de comércio para escoar as matérias-primas extraídas no sul do Congo, que é especialmente rico em minas.