Os comunistas, heróis e milionários de Xi comemoram o centenário do Stato- Corriere.it

De nossa vizinha Pequim, “uma sociedade moderadamente próspera.” Foi a promessa feita pelos chineses para 100 anos do Partido Comunista. Agora que o prazo expirou, a data oficial é 1º de julho, e Xi Jinping deu início às festividades para premiar os “heróis comuns” do comunismo: Algumas dezenas de velhos camaradas e quase centenários. Amanhã um grande rito será celebrado em Tiananmen, uma reminiscência do massacre de estudantes, mencionado na historiografia comunista em uma nota como um “acidente”.

Relembrar essas mortes, os expurgos maoístas, ou os milhões de vítimas da fome provocada pelo Grande Salto para a Frente na distante década de 1950, é descrito como “niilismo histórico”: o Departamento de Cibersegurança do Estado (censura) se gabou de ter limpado teia de Dois milhões de posts “prejudiciais à harmonia centenária”. Semanas atrás, “suspeitos comuns”, oponentes reais ou supostos, foram presos.





As estatísticas comprovam a correção do slogan da prosperidade: sim 5 milhões de chineses adultos têm um milhão de dólares em seus bolsos; De acordo com o Global Wealth Report do Crédit Suisse, os milionários na China vão dobrar nos próximos cinco anos, para 10 milhões de unidades. Esses caras ricos adoram festas, porque impulsionam o consumo local (também os atraímos como turistas e primeiros compradores de nossos produtos de luxo). Por outro lado, bilionários industriais como Jack Ma se tornaram tão poderosos que estão começando a dominar o partido-Estado e, de fato, estão sob controle. permanece quase 600 milhões de chineses vivem com 1.000 yuans por mês (menos de 130 euros), lembra o primeiro-ministro Li Keqiang, reconhecendo a gravidade da desigualdade social. Mas essa é outra história. READ A trégua é mantida entre Israel e o Hamas. O desconhecido sobre o futuro

Voltando na história, verifica-se, de fato, que em 1º de julho, cem anos atrás, nada de especial aconteceu. O congresso de fundação do Partido Comunista da ChinaZhongguó Gòngchandang) em 23 de julho de 1921 em A Shikumin, uma casa burguesa na Concessão Francesa de Xangai, na 108 Wantez Street, que ainda existe e se tornou um museu, embora a rua se chamasse Xingye e o número da casa mudasse para 78. Pouco depois de 23 de julho de 1921, dezenas de participantes foram assustados por um espião da polícia francesa, a reunião mudou para um barco turístico em Nanhu Lago na cidade de Jiaxing nas proximidades. Quando os outros juncos se aproximaram, Os revolucionários fingiram jogar Mahjong. A manifestação terminou em 31 de julho e os delegados voltaram para casa para relatar o acontecimento aos comunistas da época: cerca de cinquenta seguidores.

Após a vitória na guerra civil em 1949, houve um debate Sobre o estabelecimento do partido; Parece que Mao não se lembrava bem da data fatídica, foi escolhido o primeiro de julho.

O Shikumin Da Xingye Road 78 como um monumento. Por muito tempo, a casa de tijolos vermelhos permaneceu quase deserta: até os anos setenta do século passado, os moradores de Xangai que pensavam em morar na China estavam condenados à pobreza igual. Com as reformas de mercado, Deng Xiaoping sugeriu que “A riqueza é uma coisa maravilhosa” Todos eles juraram cuidar de seus próprios negócios. Até 2017, pouquíssimos chineses se reuniam no Party Museum e preferiam a Shanghai Disney. Mas em 2018, tendo obtido do 19º Congresso a oportunidade de permanecer Secretário-Geral e Presidente vitalício, Xi Jinping levou seus membros do Politburo para a Rua Xingye, Para repetir o juramento de lealdade ao Partido Comunista Chinês: “Desejo defender o programa do partido, observar estritamente sua disciplina, guardar seus segredos, lutar toda minha vida pelo comunismo e estar disposto a sacrificar tudo, nunca traindo . ” Onde O museu foi reformado, Expandido, pronto para receber colunas de chineses na peregrinação obrigatória (eles o chamam de turismo vermelho). As ferramentas são vendidas na loja Garrafas de plástico com martelo e foice no rótulo. O marketing arruinou a magia de um local de culto. READ Damasco, o muito raro gato fantasma com focinho dividido em dois