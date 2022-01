Crise na Ucrânia: Rússia, causas e acordo não escrito com os Estados Unidos | Francesco Battistini e Melina Gabanelli

O destino da Ucrânia já está em seu nome: na língua eslava, a expressão u-craine significa fronteiras e, na linguagem geopolítica, o espaço entre duas superpotências não deve pertencer a ninguém para garantir o equilíbrio estratégico. Quando a União Soviética entrou em colapso, em 1991, A Ucrânia foi a primeira república soviética a deixar Moscou. E foi o profético Zbigniew Brzezinski, o conselheiro de segurança da Casa Branca na época de Carter, que alertou que o nascimento da Ucrânia seria um dos três grandes pontos de virada do século 20, após a dissolução do Império Austro-Húngaro e da Cortina de Ferro. A tensão nas últimas semanas entre a Rússia e o Ocidente vem desses eventos distantes. Mas por que esse país – o maior da Europa depois da Rússia, do tamanho da Alemanha e da Grã-Bretanha juntos, com uma população de 44 milhões (como a Espanha) – é tão disputado que nos leva de volta aos cenários da Guerra Fria? A verdadeira linha leste-oeste passa pela Ucrânia e as reservas de energia do Mar Cáspio Escrito no New York Times há alguns anos. Putin está interessado em possuí-lo, e os Estados Unidos estão interessados ​​em controlá-lo.