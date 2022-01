Morto Corrado Pesce, l’alpinista disperso na Patagônia dopo la valanga: “Eri lo spiderman sul ghiaccio”

Ha provato a resistere al freddo, con diversité ferite (fratture) e senza viveri, in attesa dell’arrivo dei soccorsi o que é morto provavelmente per ipotermia. Non ce l’ha fatta Corrado ‘Korra’ Pesce, l’alpinista italiano travolto venerdì 27 gennaio da una valanga na Patagônia, na Argentina. Segundo quanto riferiscono i media locali, il corpo senza vita del 41enne originario di Nova, è stato individuato, 40 ore dopo, grazie a un drone sul Cerro Torre, nelle Ande argentino, uma altezza superiore ai 3mila metri. Ieri le ricerche erano state sospese a causa delle pessime condizioni meteo.

Contatata dall’Ansa, Código Carolina, médico argentino e responsabile del Centro dei soccorsi alpini di El Chalte’n tem ricostruito quanto accaduto: “Abbiamo potuto solo oggi ingrandire le immagini di un drone volato venerdì mattina nella zona dell’in. Si vede il corpo di Pesce scivolato 50 metros sotto la piattaforma dove aveva passato la notte con un compagno argentino. A quell’altezza, e senza protezione adeguata, la morte per ipotermia arriva dopo massimo due ore”.

“Korra”, così come veniva soprannominato (lavorava come guida alpina a Chamonix, na França), era in compagnia di un altro alpinista, Tomás Aguilo, suo compagno di cordata, quando é travolto dalla valanga. Quest’ultimo é riuscito a scendere, Pesce invece si è fermato in attesa di soccorsi perché ferito. Prima di farlo, o outro anúncio aver allertato i soccorsi tramite il suo in Reach, tem sistema il 41enne italiano em una rientranza della parete chiamata “box de los ingleses”.

Sui social la sorella Lidia comenta: “Non riesco a crederci. Hai portato via una parte di tutti noi. Tua Figlia, i tuoi nipoti: per loro eri e sei lo Homem-Aranha sul ghiaccio. Sarà dura mandare giù tutto questo buoi che hai creato”. Poi in un secondo post ha aggiunto: “Ringrazio tutte le persone intervenute – scrive ancora su Facebook la sorella – e che stanno tutt’ora intervençãondo para recuperar minha fratello… ringrazio gli amici e tutti per quello che avete e ringrazio perlu Aguilò per averti messo al sicuro nella sua difficoltà…che di Corra…veglia su Leia principalmente… E Veglia su Mamma e Papà….ho un nuovo Angelo in cielo Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre…buon viag…. Chegada”.

Desde o primeiro momento, é difícil encontrar o local onde a pomba era bloco Corrado Pesce. “Le notizie che abbiamo avuto dall’Argentina conferemano che le ferite di Corrado era gravissime. Le fratture impedivano di muoversi. Ci hanno detto che non poteva sopravvivere a lungo. La zona dove e’ avvenuto l’incidente e’ pericolosissima, soggetta a continue valanghe”, dicono le guide alpino di Chamonix, em contato com delle persone na Argentina. “

© Riproduzione riserata

Giovanni Pisano