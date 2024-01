“O que está para acontecer” – El Tiempo

Antony Blinken pressionará os seus interlocutores israelitas a favor de uma transição “iminente” para uma fase menos intensa do conflito. A informação foi revelada por um alto responsável norte-americano, citado pela CNN, lembrando que o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, apresentou planos militares relacionados com o futuro das operações em Gaza, segundo os quais as forças israelitas passarão de “uma fase de guerra intensa manobras” a “vários tipos de operações militares”. Operações Especiais.” De acordo com Gallant, os palestinos não deveriam ser autorizados a retornar às suas casas na parte norte da Faixa até que todos os reféns sejam libertados. O Secretário de Estado dos EUA, que está em viagem diplomática na região, enfatizou a necessidade de “não pressionar os palestinos a deixar Gaza” e descreveu que os comentários de alguns ministros israelenses a favor da transferência de residentes para fora da Faixa foram considerados “irresponsáveis”. ele queria pressionar o governo israelense tendo em conta “a necessidade absoluta de fazer mais para proteger os civis”.

Enquanto a guerra entre Israel e o Hamas continua a causar mortes e desespero em Gaza, mas também na Cisjordânia e no sul do Líbano, o chefe da diplomacia americana chegou a Tel Aviv, onde se reunirá com líderes políticos e militares israelitas numa tentativa de reduzir esta guerra. Expandir o conflito através da pressão para parar a escalada. Uma delegação israelita regressou ao Cairo para negociar os reféns, mas os ataques israelitas na Síria e no Líbano mataram dois líderes do Hamas e do Hezbollah, mas o exército do Estado judeu anunciou que tinha passado para uma fase mais “cirúrgica” da operação. As suas operações visam eliminar o Hamas através de ataques direcionados no centro e no sul da Faixa, bem como na fronteira com o Líbano. O Hezbollah anunciou o assassinato de um dos seus líderes no sul, Wissam Hassan al-Tawil, enquanto Israel, que afirmou ter bombardeado locais militares do Movimento Islâmico Libanês aliado ao Hamas, não confirmou o assassinato de al-Tawil, uma semana depois. após o ataque que levou à morte de al-Tawil. O segundo homem do Hamas, Saleh Al-Arouri, foi morto nos arredores de Beirute.

O exército israelense também anunciou o assassinato de Hassan Okasha, líder do movimento Hamas na Síria. Os ataques israelitas no Líbano e na Síria, os ataques contra as forças dos EUA no Iraque e a campanha Houthi contra navios comerciais no Mar Vermelho, suscitam receios de uma expansão do conflito, que o Secretário de Estado dos EUA está a tentar através da sua visita a Tel Aviv desarmar. . Após as reuniões de ontem com os líderes dos países da região (Turquia, Jordânia, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita), Anthony Blinken se reunirá com o Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu, o Presidente Isaac Herzog, o Conselho de Guerra e os Ministros das Relações Exteriores Assuntos e Defesa. Ele também se encontrará com a figura da oposição Benny Gantz, que faz parte do conselho de guerra. em KSA. Blinken discutiu a normalização das relações entre Israel e o Reino após o colapso das negociações após o início da guerra. O chefe da diplomacia americana disse que Washington trabalhará com os países da região para reconstruir Gaza após a guerra. Confrontado com um número de mortos de mais de 23 mil mortos na Faixa de Gaza, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse querer falar com os líderes israelitas sobre “a direção que a campanha militar irá tomar” e “insistir na necessidade absoluta” que Israel “deve fazer”. “Mais para proteger os civis.”