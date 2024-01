Israel, onde foram encontradas “armas, cartuchos e bandeiras do Hamas”.

O exército israelense encontrou armas nas salas de aula da Universidade Islâmica de Gaza. O porta-voz militar anunciou que entre essas armas estavam “rifles AK-47, cartuchos, munições, bandeiras do Hamas e cofres contendo fundos terroristas”. Numa outra operação na área universitária, os militares identificaram, segundo informou a mesma fonte, “dezenas de depósitos de armas contendo cerca de 100 morteiros, explosivos prontos para uso, granadas de mão, equipamento de combate e mapas utilizados pelo Hamas”. “Terroristas.” O porta-voz militar sublinhou: “Este é outro exemplo de como o Hamas explora populações e edifícios civis, incluindo instituições de ensino, para as suas atividades terroristas”.

Entretanto, o Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, na sua reunião hoje em Tel Aviv com Benjamin Netanyahu, sublinhou “a importância de evitar mais vítimas civis e de proteger a infra-estrutura civil em Gaza”. Foi o que informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que também indica que a reunião discutiu a proposta do ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, de impedir os palestinianos de regressarem às suas casas no norte de Gaza até que todos os reféns sejam libertados. O memorando dizia que Blinken e Netanyahu “discutiram os esforços em curso para garantir a libertação de todos os reféns e a importância de aumentar o nível de assistência humanitária aos civis em Gaza”.