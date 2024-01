Ele mata sua esposa e a corta em pedaços para comer seu coração. Horror do chef: seu pai era o “Estrangulador de Bratislava”

Um horrível assassinato de mulheres em Bratislava, na Eslováquia, onde um chef é acusado de matar a sua parceira no apartamento onde viviam juntos e depois cortá-la em pedaços com a intenção de cozinhá-la. Em um dos cômodos da casa do casal, as autoridades encontraram um balde contendo os órgãos da mulher, conhecida como Patrícia. O assassino, chamado Joseph Hanuska, foi preso após dias de buscas iniciadas após a denúncia do desaparecimento do homem de 48 anos. Agora ele enfrenta prisão perpétua. Segundo depoimentos recolhidos pelas autoridades, o casal era conhecido dos vizinhos por brigas frequentes.

Descoberta

Além disso, parece que uma vez o chef ameaçou a namorada, dizendo-lhe que iria “cortar-lhe a cabeça”. Confirmando as suspeitas dos investigadores, prenderam o homem numa cave junto ao corpo da vítima, caído numa poça de sangue e mutilado. Na verdade, Hanuska removeu alguns membros. Entre esses itens estava também o coração, que, segundo a polícia local, o homem pretendia cozinhar. De acordo com o que foi reconstruído até agora, o casal tinha problemas de alcoolismo e descobriu-se que o pai do assassino da mulher, Stefan Bantel, também era um assassino. Conhecido como o “Estrangulador de Bratislava”, foi condenado à morte em 1981 pelo assassinato de duas mulheres.

