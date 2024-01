“Israel propõe suspender a libertação de reféns por dois meses.” Famílias de crianças sequestradas invadem o Knesset: “Mandem-nas de volta para suas casas” – Notícias

Através dos mediadores Egipto e Qatar, Israel entregou ao Hamas uma proposta que incluía uma cessação dos combates durante dois meses como parte de um acordo de várias fases que incluía a libertação dos restantes reféns em Gaza. Citado de Axios, citando algumas fontes.

De acordo com os relatórios do Axios, Israel aguarda uma resposta do Hamas à proposta e sente-se cautelosamente optimista quanto à possibilidade de progresso nos próximos dias. A proposta inclui a libertação de todos os reféns vivos e dos corpos dos falecidos. A primeira fase verá a libertação de mulheres e homens com mais de 60 anos e de reféns com condições médicas difíceis. As etapas posteriores serão, em vez disso, a libertação de mulheres soldados, homens não militares com menos de 60 anos de idade, soldados e corpos de reféns falecidos. A proposta em várias etapas poderia interromper os combates por até dois meses. A proposta também inclui Israel e o Hamas concordando antecipadamente sobre o número de prisioneiros palestinos a serem libertados para cada refém israelense e depois negociando separadamente os nomes dos prisioneiros.

vídeo Israel e os familiares dos reféns invadem o Knesset

Esta manhã, um grupo de famílias de reféns israelitas na Faixa de Gaza invadiu a sede do Comité de Finanças no Knesset, exigindo medidas urgentes para libertar as pessoas raptadas na Faixa. O grupo faz parte do protesto que ocorre desde ontem à noite perto da residência de Netanyahu em Jerusalém, que criticam por não tomar medidas para devolver os reféns à sua terra natal “antes que seja tarde demais”. O grupo de manifestantes foi afastado da comissão, que suspendeu seus trabalhos.

Em Khan Yunis, o exército cerca o Hospital Nasser



Alta tensão hoje em Khan Younes (Sul da Faixa de Gaza) À medida que as forças de ocupação avançavam gradualmente para oeste em direcção ao mar e para sul em direcção à cidade de Rafah. Segundo a rádio militar, o exército israelense cercou o Hospital Nasser e estava completando o isolamento do centro da cidade. As forças também chegaram à Universidade Al-Aqsa, que fica agora a um quilómetro da zona humanitária de Mawasi, perto do mar, onde se encontram centenas de milhares de deslocados.

O exército israelense impôs um cerco O edifício central do Crescente Vermelho em Khan Yunis (Sul de Gaza) e levou à paralisação de todas as suas atividades, incluindo as atividades da unidade de ambulâncias. O anúncio foi feito pelo Crescente Vermelho, enquanto tanques cercavam o prédio e atiradores eram posicionados nos telhados dos edifícios próximos. Fontes locais acrescentam que nas imediações do edifício (de oito andares) existem milhares de pessoas deslocadas, que já não podem deslocar-se em qualquer direcção. As fontes acrescentam que há corpos de pessoas nas ruas próximas, mas esta informação ainda não foi confirmada.

Segundo Israel, Nasser foi usado para fins militares pelo Hamas



O canal público Kan disse que o Hospital Nasser em Khan Yunis (no setor sul da Faixa de Gaza) – que estava hoje cercado por veículos blindados israelenses – foi usado pelo Hamas para fins militares.

A rádio citou informações de inteligência indicando que dezenas de reféns foram mantidos lá no passado. Kan adicionou recentemente,

Tiros foram disparados do prédio do hospital contra os soldados da ocupação.

Borrell: “Quando será que o número de mortes em Gaza será tão grande?” O primeiro voto de desconfiança do Partido Trabalhista em Bibi desde o início da guerra



Quando é que o número de mortes em Gaza se tornará tão elevado? Esta é a questão que surge Alto Representante da União Europeia Josep BorrellQue anuncia que a situação será hoje discutida no Conselho dos Negócios Estrangeiros. Ele ressaltou que a partir de agora teremos que falar sobre a solução de dois Estados.

“A situação humanitária em Gaza – reflete Borrell – não poderia ser pior, não há alimentos e remédios e as pessoas estão sob bombardeio. Alguns ministros aceitam que há muitas vítimas civis, mas quando é suficiente? Hoje também falaremos sobre esse “. O representante europeu acrescenta: “Esta não é a forma de realizar uma operação militar, e digo isto por respeito às vítimas do 7 de Outubro”.

“De agora em diante, devemos falar sobre a solução de dois Estados e não sobre o processo de paz. As palavras são importantes”, explicou Josep Borrell à sua chegada ao Conselho dos Negócios Estrangeiros. “Eu sei que Israel não concorda com isso, mas isso é inaceitável, como disse o Secretário-Geral da ONU. Portanto, precisamos discutir. Qual é a solução? Expulsar as pessoas de Gaza? Matá-los todos? Israel tem incitado o ódio contra gerações.” preciso. “O Hamas é um dos obstáculos à solução de dois Estados, mas não é o único. Devemos trabalhar com o mundo árabe e discutir métodos entre nós para alcançar o progresso.”

Hamas, 25.295 mortos desde o início da guerra.

enquanto, Partido Trabalhista Israelense, 4 assentos dos 120 no Knesset, apresentará hoje uma moção de censura – a primeira desde o início da guerra – contra o governo de Benjamin Netanyahu pelo seu “fracasso na devolução dos reféns” detidos pelo Hamas em Gaza. . O partido explicou isto enfatizando que “o governo não está tomando as decisões necessárias para resgatá-los e devolvê-los”. O Partido Trabalhista, liderado por Merav Michaeli, disse esperar que os partidos da oposição “apoiem a moção de censura”, embora as probabilidades de aprovação sejam mínimas.

A presidência da União Europeia apela a um cessar-fogo imediato em Gaza



“Em nome da Bélgica e da Presidência da UE, a mensagem que trarei hoje é clara: Apelamos a um cessar-fogo imediatoA libertação dos reféns, o respeito pelo direito internacional e o regresso ao processo de paz que deve conduzir à criação de dois Estados”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros belga. A necessidade de um amante Perante o Conselho dos Negócios Estrangeiros. “Existe um perigo claro de regionalização do conflito. A violência na Cisjordânia também deve acabar. Esperamos poder organizar uma conferência de paz em Bruxelas, num futuro bastante próximo, que possa realmente relançar o diálogo político”, disse ele. estressado.

Jordânia: A União Europeia deve solicitar um cessar-fogo e avançar com os dois países



Ele acrescentou: “Esperamos que a União Europeia peça um cessar-fogo e trabalhe connosco para chegar a um plano concreto para uma solução de dois Estados. A hora é agora.” Isto é o que disse Ayman Hussein Abdullah Al-Safadi. Ministro das Relações Exteriores da Jordânia. “Israel, com a sua política, condena a região a anos de conflito: o mundo está com a solução de dois Estados e Israel está a desafiar a comunidade internacional. Chegou a hora

Ele acrescentou: “Para agir, a paz deve ser imposta”.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, presente na conferência, acrescentou: “Israel está a minar a solução de dois Estados. A única forma de garantir a segurança para todos é a solução de dois Estados. O governo israelita disse não e, portanto, está a desafiar a ordem internacional.” Bruxelas com o seu homólogo egípcio, o Ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, e os chefes da diplomacia israelita e palestiniana.

Sigourney: “Espero que em breve sejam impostas sanções aos colonos violentos na Cisjordânia.”



“Espero que nos próximos dias cheguem sanções aos colonos israelitas violentos na Cisjordânia. As palavras do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre a solução de dois Estados são preocupantes: Precisamos de criar um Estado palestiniano com garantias de segurança para todos”, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês. Stefan Sigourneyem Bruxelas.

