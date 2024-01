lá Rússia Ele parece determinado a fazer valer as suas reivindicações em todas as regiões que já governou. Em 17 de janeiro, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto alocando fundos para a busca, registro e proteção dos ativos de Moscou no exterior, incluindo província Abdicado por um império O César E deUnião Soviética.

Esta disposição não contém contornos muito específicos. De acordo cominstituto Para estudar a guerra“,” Os critérios precisos para o que constitui a propriedade russa actual ou histórica não são claros. O Kremlin pode usar a “protecção” do território que reivindica para as suas participações em países fora das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas para fortalecer os mecanismos Poder brando “Seja nos países pós-soviéticos ou nos países vizinhos, com o objectivo desestabilizá-los No nível interno.

No entanto, a ISW sustentou que qualquer reclamação não teria base no direito internacional. Portanto, além da Ucrânia, o documento também passou a ser o foco do documento Bessarábiaas terras atualmente divididas entre a Moldávia e Kiev, o Grão-Ducado de Kiev FinlândiaArmênia, Azerbaijão e a maioria deles Países bálticos E grandes porções de PolôniaAlém deAlasca. O território foi vendido aos Estados Unidos em 1867 No passado, o czar Alexandre II retirou Putin da sua lista de questões dignas de atenção, embora os pedidos para reabrir a questão da disputa territorial não tenham sido de forma alguma inexistentes.