MXGB nº 5. GB português. Alguém pode parar Jorge Prado? – Motocross

Dois Grandes Prémios decisivos, Portugal e Espanha. Na maravilha de Águeda e em Lugo, casa de Jorge. Se o oficial da KTM "escapasse", o Campeonato do Mundo seria certamente unilateral.



paraGuia, Portugal, 2 de maio. A Península Ibérica acolhe duas corridas de Grande Prémio que poderão ser cruciais para Campeonato Mundial MXGP. portugal e espanha, Águeda Fim de semana de 4 e 5 de maio E Logotipo o nós nas próximas. um atrás do outro, apegado depois de uma semana. se não PolarizadoMXGP mostra sinais de um A tendência é perceptível. Jorge Pradoplanta de gás de Red Bull, Ele venceu todos os quatro testes Joguei até agora e está carregado o suficiente para querer manter a linha intacta. Seus rivais mais próximos e mais temidos começaram devagar ou, pelo menos, não conseguiram impressionar o espanhol com uma tremenda aceleração no início da temporada.

Trata-se de uma tendência ou circunstância que ainda não foi concebida e é mera coincidência? Jorge Prado já está em fuga ou foi favorecido pela diferença de velocidade inicial na frente da primeira classe? Em outras palavras, se ainda for possível, Quem e como pode impedir Jorge Prado? Voltamos à aposta, mas o Trentino, que o Prado venceu mas por menos, sugeriu algumas ideias. Uma ideia emergente do Grande Prêmio da Itália Fevereiro romanoda história” Jeffrey Herlings.

para Pietramurata A equipe oficial da Kawasaki venceu a qualificação e a primeira corrida, Prado venceu O grande prêmio é devido Fevereiro caiu na Corrida 2, por descuido, por insatisfação e, portanto, por ousar demais. Os franceses provaram uma coisa: Espanhol pode ser ignorado. Talvez seja difícil em Lugo quando os adeptos locais lhe derem asas, mas quem sabe em Agoda. Na realidade Fevereiro e Jasser (Patagônia no sábado) São os únicos que de alguma forma “ousaram” colocar as rodas na frente das rodas da empresa Gas Gas de Jorge Prado. READ Liga dos Campeões: Chelsea e Bayern poker, Barcelona lá | Notícia

Dr.No entanto, a urgência de Herlings chega à “história”.. Em quarto lugar no campeonato e sem qualquer vitória este ano, o responsável da KTM corre o risco de sair prematuramente do comboio já em movimento. Herlings venceu no ano passado em Portugal Com Bligh ultrapassando Guadagnini, na Espanha, entre outras coisas, ela ficou muito perto de Prado no topo da classificação. Invocar a história ibérica do ano passado pode constituir um ponto de partida moral e prático para o relançamento de um país que de outra forma teria sido seriamente questionado.