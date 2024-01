E então Inzaghi responde a Allegri sobre policiais e ladrões. Sobre Lukaku e a Supertaça…

Riyadh, Arábia Saudita) – Ele foi convocado para defender o título conquistado na temporada passada (3 a 0 contra o Milan na final), Simão Inzaghi Ele poderia fazer história ao se tornar o primeiro treinador a vencer cinco Supertaças da Itália. Na verdade, o treinador piacenza atualmente compartilha esse recorde com Fabio Capello e Marcello Lippi, mas se voltar de Riad com a taça… o primeiro obstáculo a superar será o seu antigo clube, o Emirates. Lácio Que ele ganhou em 2017 e 2019.Internacional Ele enfrentará Biancocelesti Maurício Vou ver Amanhã às 20h, horário da Itália, nas semifinais e o vencedor desafiará um deles na rodada final Napoli e Fiorentina, os outros dois semifinalistas entram em campo esta noite. Um novo formato de entrega do primeiro título da temporada. No Conferência de imprensa Na véspera, Simone Inzaghi apresentou o desafio contra a equipe Capitolina.

Que partida você espera?

“É o primeiro golo da temporada. Vencemos nos últimos dois anos e queremos ganhá-lo novamente este ano. Mas, tal como o Inter, há Nápoles, Fiorentina e Lazio que têm a mesma ambição.”

O que há de novo no mercado?

E acrescentou: “Tenho um clube importante a pensar neste assunto e estou satisfeito com os quatro avançados da nossa equipa que nos deram satisfação nesta primeira parte da temporada”.