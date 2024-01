Copa do Mundo 2030, Espanha, Portugal e Marrocos em ação: carta de intenções no final do mês

Máquina reguladora para Espanha, Portugal e Marrocos Eu comecei a me mover em direção a mim Copa do Mundo 2030 Que será organizado pelos três países, numa nomeação conjunta inédita que inclui três continentes, levando em conta também a América do Sul, onde Uruguai, Argentina e Paraguai receberão três jogos dos 104 jogos programados. Em Lisboa houve Primeira cimeira Entre os presidentes das federações espanhola, portuguesa e marroquina após receberem luz verde da FIFA para candidatura conjunta. Pedro Rocha, Fernando Gomez e Fauzi Lekja avaliaram o projeto O objetivo é entrar para a história como a melhor Copa do Mundo de todos os tempos..