“Primeiro” de Jonas em Portugal, Gajser sobe ao topo

Águeda é um nome de presságio Grande Prémio de Portugal Molhe e retire a tampa MXGP. Paulo Jonas Ele conquistou seu segundo lugar O primeiro sucesso nesta categoriaenquanto Jorge Prado caiu do top 10 e, após 4 vitórias em Grandes Prêmios, perdeu o título invicto e Primeiro lugar no ranking. Agora ele governa Tim Gajser Que pega a Corrida 1 e se qualifica como uma corrida própria, e apesar de terminar em 10º na Corrida 2, vai de -13 a +14 sobre o atual campeão e +32 sobre Romain February. Italiano também é bom Andrea Bonaccorsi, 6º e 8º Em ambos os testes.

As dificuldades de Prado e da boa linha de Gajser – sempre à vontade no traçado de Águeda – ficam evidentes desde o início de um dia de lama e chuva: o esloveno faz a qualificação em Herlings e Febvre – enquanto o espanhol é apenas sétimo – e repete-se na primeira bateria que muda de cara, como o Mundial, entre a quinta e a sétima voltas. Prado desliza perto da zona do pódio e fica na 15ª posição, enquanto Gajser ultrapassa Herlings – que está em colapso devido a problemas com a sua KTM – e coloca-se fora do alcance de Jonas e February, que o seguem no pódio.

Enquanto isso, a chuva e a lama aumentam, e a segunda bateria, com erros e quedas, vira uma corrida eliminatória. Também para Gajser e Prado, ambos no chão na primeira volta e finalmente em 10º e 12º. Assim, para Jonas, outro segundo lugar entre Herlings e Twendel é suficiente para lhe trazer a sua primeira alegria no MXGP às custas de Gajser, que, com o seu rebaixamento no topo, acredita que não terá que se preocupar com isso.