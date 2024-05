Entre fogos e chamas, Lin manda Taranto para casa

Um Vicenza disciplinado e alerta dominou a segunda mão, chegando mesmo perto da vitória na primeira parte. Um espetáculo indecente por parte dos torcedores da Puglia, campeões de brigas pré-jogo e do lançamento de fogos de artifício e bombas de fumaça no campo, um costume incivilizado ao qual, infelizmente, também se juntaram alguns torcedores rubro-negros. Precisamente devido à explosão lançada da Curva Nord, o anfitrião Menti ficou ferido. Agora será feito o sorteio para saber o próximo adversário, já que o primeiro jogará contra o Vicenza em casa e o segundo jogará fora no sábado. Quase 11 mil espectadores estiveram nas arquibancadas, incluindo 1.200 da seita Rossoblu.

Boletim “Pavo” Belloni

Conferência 6: Praticamente nunca se envolveu, pois as únicas duas tentativas de prejudicá-lo por parte dos homens de Capuano foram impedidas pelos defensores. Há dúvidas sobre duas saídas brilhantes, uma aos 57 minutos e outra aos 92. Hoje não houve necessidade de um super guarda-redes.

Como 6.5: Ele monitora bem lá, com algumas intervenções oportunas. Menos proativo que o normal, mas talvez devido a ordens da equipe. Porém, seu ala bloqueia bem e Taranto, nem mesmo o temível Orlando, consegue romper.

Golemc 6/7: Onde está o capitão não há tripa de gato. Ele domina fisicamente seus oponentes e mostra alguns desarmes inevitáveis ​​que deixam os torcedores do Distinti descascando as mãos. Ele também fez uma bela cabeçada que saiu ao lado aos 82 minutos.

Lisa 6/7: Ele complementa muito bem o trio de zagueiros de Berici. O facto de Taranto se aproximar da zona vermelha e branca apenas em duas ocasiões fala muito sobre a impermeabilidade da mochila. Esperemos que todos mantenham a forma atual. A gestão inicial também é boa.

Decote 5/6: No final das contas, ele é o único na escalação de Vecchi que não é tão convincente. Não há nada a dizer sobre seu comprometimento dinâmico e capacidade física significativa, mas de vez em quando ele embeleza seu jogo com algumas jogadas inacessíveis que revelam dois pés de banana.

Cafeína 6+: Um excelente primeiro tempo, no qual ganhou admiração por parar alguns ataques e uma incursão que poderia ter causado sérios problemas aos visitantes. Goleiro aos 52 minutos. No segundo tempo, infelizmente, ele saiu esfregando a coxa, o que lhe causou muitos problemas. Esperemos…

(Tronshin)ng: Um homem nunca trapaceia. O treinador o manda ao campo buscar lenha e ele enche o galpão.

Ronaldo 7,5: Outro jogo de armadura. Depois de vê-lo na primeira rodada, ele não parecia mais o mesmo jogador: onipresente, inteligente, preciso e durão. De vez em quando ele tira um coelho heróico da cartola, como no primeiro tempo, quando rouba uma bola, pula um homem e corre para o segundo tempo. Coisas da Liga Italiana…

Grego 6+: Desta vez também, ele merece um memorial pelos seus sacrifícios e dedicação ao serviço da equipe. Ele se apresenta ao diálogo na hora certa e muitas vezes procura uma pausa para mudar o jogo. Mesmo que ele conseguisse dar o máximo nos últimos metros, ele não estaria na Série A, certo?

(Peregrinos) 6+: Ele entra bem com a atitude certa. Ele tem algumas jogadas no balcão, mas não consegue encontrar o slot certo

Custo 6,5: Excelente trabalho habitual no caminho relacionado. Taranto sofre muito e o persegue em vão. Aos 57 minutos, ele chutou uma bola que bateu no goleiro e saiu alto. Pena que fosse uma cobrança de falta pela borda que poderia ter sido melhor calibrada.

Morte 7: Nada a dizer, quando ele inicia seu próprio caminho sempre causa danos aos seus oponentes. Os jornalistas do lado bolonhês esfregam os olhos e perguntam se ele joga sempre assim… Resposta positiva: É o homem extra que pode sozinho mudar o rumo dos jogos. Ele esteve muito perto de marcar aos 17 minutos, com um de seus gostos voltando após uma corrida própria.

(talárico)ng: Ele foi chamado para dar o tom no meio-campo ofensivo do Len e se mostrou útil, mas no final da partida, quando o jogo foi reiniciado, teve uma chance muito clara de mandar Pellegrini ao lado, muito sozinho, mas persistiu e perdeu a bola . miserável.

Ferrari 6.5: Taticamente, este não era o seu jogo, com o Vicenza estreito e muito tático. No entanto, duas bolas caíram aos seus pés: aos 24 minutos ele desferiu um chute terrível que passou ao lado da trave e aos 50 minutos tentou cabecear para Taranto. Por fim, tentou com um chute de longe aos 70 minutos e depois muito trabalho de liquidação.

(das freiras): Um pouco pode ser visto em sua entrada

Antigo Apêndice 8: Verdadeiro estrategista, ele aposta na ocupação dos espaços que Ezzolino Capuano pode permitir que seu time jogue. Funciona e como. Porque no final tem mais Vicenza do que Taranto na loteria. A equipe de defesa segue invicta e o jogo está ganho no meio-campo. É evidente que também está medindo os pontos fortes da sua equipe nas eliminatórias, coisa que conhece bem. Quem sabe quem ele gostaria que fosse seu próximo oponente, se pudesse escolher. Ele diz que gostaria de conhecer Pádua só mais tarde. Isso é verdade ou é pré-tático? Certamente, e ainda na opinião dos nossos colegas de Taranto, Avellino não é a pessoa má que muitos consideram que seja. É difícil competir com o Benevento de Barba Marotta. Mas tenha cuidado com os estranhos de sempre, como Carraresi. Vamos esperar para ver o que a mão do Bruschi vai tirar do pote amanhã às 9h30. Um pouco de suspense nunca é demais!