Liga Portuguesa, fim do torneio: decisões e classificação final

Entre os principais campeonatos europeus, o primeiro campeonato a fechar portas foi o Campeonato Português. lá Liga PortuguesaOntem a temporada terminou de uma vez por todas 2023-2024. A 34ª rodada, depois de começar na última sexta-feira com L‘1-2 entre Famalicão E A casa dos religiosos Sh‘1-1 em Rio Ave-BenficaQue confirmou a vitória do time rubro-negro nas eliminatórias da Liga dos Campeões, e depois continuou no dia seguinte com um sábado emocionante.

20 gols em 7 partidas. Certamente não faltou diversão. Começando de Aruka Guimarães 1-3com este último se classificando para as eliminatórias preliminares da Conference League, até 2-2 Negrito entre Boavista E pousando Vizila. Os visitantes não recuaram e os donos da casa salvaram o empate apenas aos 101 minutos, graças a uma cobrança de pênalti. Servindo, na verdade, no saldo de gols Portimonense Para os playoffs, apesar de vencê-los 1-3 fora vs. Farêncio.

Auto Estrella Amadora-Gil Vicente 1-0 E Moreirense-Estoril 2-1 Eles não estão se prejudicando muito em termos de audiência, haha Sporting Lisboa Ele comemora o Scudetto diante de seus torcedores da melhor maneira possível: conquistando… 3-0 o Chávez, já condenado à segunda divisão. A noite termina com a grande partida entre eles Braga E PortoEu terminei 0-1 A decisão final foi de Galeno, que levou os homens de Conceição direto para os grupos da Liga Europa no último minuto. Enquanto seus oponentes participarão da fase preliminar.

Liga Portuguesa, classificação final

Sporting Lisboa 90 pontos

Benfica 80 pontos

Porto 72 pontos

Braga 68 pontos

Guimarães 63 pontos

–

Moreirense 55 pontos

Aroka 46 pontos

Famalicão 42 pontos

Farense 37 pontos

Rio Ave 37 pontos

Gil Vicente 36 pontos

Casa Pia 38 pontos

Estoril 33 pontos

Estrella Amadora 33 pontos

Boavista 32 pontos

–

Portimonense 32 pontos

Vizila 25 pontos

Chávez 23 pontos

Artigo de Alessio Giordano – SportPress24.com