“Quem não pula é jogador da Juventus”, e Thuram, o Grande, dá um tapa em Marcus

Milão “Da curva surge o mais clássico.”Quem não pula é jogador da Juventus“. Marcos Inchaço Ele está prestes a pular, mas antes que ele consiga se levantar do chão, alguém o esmaga Um tapa bastante violento mesmo que venha daqueles que o amam mais do que qualquer outra coisa Papa Lilian .

Tapa de Lillian

Isto também acontece no partido Inter, onde Lilian Thuram, ex-jogador da Juventus, veste uma camisa dos Nerazzurri para comemorar o título da Série A que seu filho acaba de conquistar. Os torcedores da Juventus ficam apavorados, mas entendem: as crianças são pedaços do coração… mas depois voltam ao entusiasmo e aplaudem a inesquecível Lilian pelas redes sociais, porque ela não permitiu a participação do filho Marcos. Para o refrão contra a Juventus. A camisa dos Nerazzurri é boa e a festa é boa, mas Respeito ao ex-time de seu pai Não posso perder.