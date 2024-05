Grande Prémio de Portugal: confronto Bagnaia-Marquez e ascensão de Martin – Torino News

Ele havia dito que seria “completamente diferente” na corrida, depois do erro ocorrido ontem na corrida Sprint. Mas foi pior. O GP de Portagallo foi caracterizado pelo inesperado choque entre Pico bagnaya E Marcos Márquez.

Quando as motos começaram no sinal verde, GB Português Você já prometeu um show inesquecível. E assim foi, mas não pelos motivos que os fãs poderiam ter imaginado. Demorou apenas um momento, uma fração de segundo, para mudar o rumo de toda a corrida. o choque Entre Bagnaia e Márquez todos ficaram sem fôlego. Dois campeões, lutadores de duas rodas, acabaram eliminados da prova devido ao contato no meio da competição.

Mas quem se beneficia com este incidente? George Martina bordo Ducati PramacEle aproveitou a oportunidade e mostrou seu grande talento como piloto. Segundo na linha de chegada Ena Bastianini Na Ducati Lenovo, que fez uma corrida realmente excelente. É importante lembrar, porém, que as corridas não envolvem apenas vitórias e pódios. São feitos de momentos, olhares, suor e esforço. Eles são feitos de quedas, como as de Viñales Na última volta, o vencedor da corrida sprint de ontem. E Pedro Costa? Ele subiu ao terceiro degrau do pódio, o que é uma conquista importante para o jovem piloto.

O que o futuro nos reserva depois desta corrida movimentada? Surpresas? Martin está dirigindo hoje Classificação geral Com 60 pontos, ele conseguirá manter a posição? Bagnaia, apesar da saída da prova, continua na quarta posição com 37 pontos. Ele será capaz de retornar ao topo? Claro, uma coisa é certa. o GB Português Provou mais uma vez que nada é levado a sério Motocicletas.