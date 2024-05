Inter, Zhang no fim da linha, homenagem do norte. Malago: “Acontece com dinheiro”

Antes de se despedir do Inter, ele conseguiu dar a segunda estrela aos torcedores, mas o destino Steven Chang Deverá abrir caminho para a nova propriedade nas próximas 48 horas, no máximo.

data final

A menos que o inestimável aconteça Carvalho Recebe dos devedores 275 milhões de euros do empréstimo com juros (cerca de 385 milhões no total). Como não há intenção de chegar a outra prorrogação do prazo, a partir de quarta-feira, a empresa nerazzurri deverá ser controlada pelo norte-americano. empresa de gestão de ativos. Na verdade, o empréstimo expira hoje, 20 de maio, mas segunda-feira é feriado oficial no Luxemburgo, local onde está sediada a empresa-mãe do Inter, pelo que não são efetuadas transações: por isso terá de esperar mais 24 horas pelo oficial. Não houve tempo para comemorar enquanto nuvens misteriosas se acumulavam no horizonte: o que vai acontecer com o Inter?

É verdade que os problemas de hoje estão voltando para casa, mas na verdade os problemas existem desde 2021, quando a Suning começou a sofrer os efeitos de uma grave crise interna, e desde então a empresa sabia que estava endividada. Veja por que o acordo foi acertado com Oaktree em 20 de maio de 2021: O Inter anunciou posteriormente que havia encerrado o processo “Financiamento ao nível do acionista através de fundos geridos pela Oaktree Capital Management, LP: Com este financiamento, o acionista continuará a apoiar o FC Internazionale Milano, com o objetivo de superar as dificuldades e oportunidades perdidas durante o período da Covid.”

Apesar de fechar as torneiras em seu país natal, Zhang conseguiu manter alto o nível competitivo do time, mas o destino em caso de inadimplência já era conhecido em 24 de janeiro de 2022, quando foi anunciada a emissão de um novo título. Em caso de não pagamento, a Oaktree reserva-se essencialmente o direito de executar o penhor sobre as ações das holdings que controlam o Inter, e as do Inter e da LionRock: o que significa essencialmente possuir quase a totalidade das ações. Pacote de compartilhamento Do clube Nerazzurri.

bandeira branca

A rendição de Zhang, que deixou claro que fez o possível para evitar o abismo, parece destacar-se claramente do comunicado divulgado nas últimas horas. “Fizemos todos os esforços para encontrar uma solução amigável com nosso parceiro, inclusive oferecendo à Oaktree múltiplas oportunidades de receber um retorno financeiro total e imediato.” Lemos na nota. “Infelizmente, nossos esforços até o momento foram agravados por ameaças legais e pela falta de envolvimento significativo de Oaktree. Isso tem sido extremamente frustrante e decepcionante, mas esse comportamento agora cria uma situação perigosa para o clube que pode comprometer seriamente a estabilidade.” “ A declaração continua.

“Estamos comprometidos em trabalhar para uma solução pacífica com Oaktree e continuar nossa história de sucesso com nosso querido Inter “, lemos na conclusão. As ações do clube eram a garantia da cobertura do financiamento, pelo que de facto a conclusão não foi assim tão surpreendente, também dada a natureza do Oaktree, um fundo que costuma financiar particulares em dificuldade.

Resultados em campo e agradecimento

Depois de adquirir a participação touroAo investir cerca de mil milhões de euros, a família Zhang reanimou a sorte desportiva do Inter, chegando a duas finais europeias, ambas perdidas, a Liga Europa de 2020 e a Liga dos Campeões de 2023, e vencendo dois campeonatos, um deles de Conte. Em 2021, o segundo título de estrela desta temporada, duas Copas da Itália e duas Supertaças da Itália. Tudo isso sem considerar a qualificação para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o que ele ganhará com as receitas de transmissão televisiva e premiações em dinheiro.

Por tudo isto, os adeptos agradeceram a Stephen Zhang durante as comemorações de ontem, exibindo a bandeira chinesa no segundo anel vermelho de San Siro e colocando uma faixa em sua homenagem no segundo anel azul, que o em questão postou no Instagram com uma data .

Por enquanto, Zhang continua o seu “exílio” de Milão, esperando para entender o que acontecerá nas próximas horas, mesmo que o quadro pareça muito claro, pelo menos por enquanto.

Letras de Malago

O presidente do CONI explicou que a conclusão não deveria ser muito surpreendente Giovanni Málago. “ Para o grande público, esta é uma situação paradoxal, com o torcedor se perguntando “o que está acontecendo?”. “Lemos que há problemas muito sérios no pagamento deste tipo de dívida”. “, explica o Presidente durante discurso em Eu também faço rádio esportiva. “ Por um lado, para os adeptos do Inter, as mudanças são relativamente poucas, pois passam de uma propriedade para outra e, ironicamente, é mais seguro porque têm o capital. Para quem vai para determinados mares… quem tem empréstimos e dinheiro, isso acontece.” É considerado Malago.

Já se foram os dias das líderes de torcida que se dispunham a se endividar para tornar o time competitivo, e essa situação uniu os dois clubes milaneses. “Vejam o que aconteceu em Milão, a propriedade nasceu desta situação.



Isso acontece com fundos de private equity.”acrescenta o presidente do CONI.