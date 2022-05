Voleibol apresentou o torneio de qualificação para o Campeonato da Europa sub-22 masculino em Gidonia

Bola de futebol Guidonia Euro 2022 – Foto de Massimiliano Natale

território europeu em Gidôniajuntamente com os campeões do mundo Azzurri que detêm o título Sub-21.Europeu sub 22 homens, o evento agendado de sexta-feira 20 a domingo 22 de maio (entrada gratuita ao público) diretamente na fábrica na Via de Cortes, onde a Itália enfrentará as idades iguais da Irlanda (20/05 19h30), Israel (21/05 19h30) e Portugal (22/05 19h30). Três desafios a serem enfrentados com fôlego raso, que mostrarão alguns dos talentos mais interessantes do cenário internacional do vôlei.

O técnico Vincenzo Vanessa Sub-22 e os jogadores participaram do encontro com a mídia Damiano Catânia (livre de venda de gás Blueenergy Piacenza) e Tommaso Stefani (em frente Gioiella Prisma Taranto), o vice-presidente federal Luciano Cecchi, o prefeito de Guidonia Montecelio, Michel Barbet, a chanceler Rosaria Morroi e a conselheira de Turismo e Autoridades Locais da Região do Lácio, Valentina Corrado, além de autoridades regionais e provinciais do FIPAV.

Agenda de eventos no Palasport em Guidonia Montecelio

20/05: Israel – Portugal (16h30); Itália – Irlanda (19h30)

21/05: Portugal – Irlanda (16h30). Israel – Itália (19h30)

22/05: Irlanda – Israel (16h30); Portugal – Itália (19h30)