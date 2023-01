A campeã de tênis do Aberto da Austrália venceu Echeverri por 3 a 0: 6 a 3, 6 a 2 e 6 a 2

Azul avança graças a uma partida perfeita contra o argentino N. 69º no mundo: terminou 6-3 6-2 6-2 em 1 hora e 44 minutos. Agora para ele Harris ou Fossofix

Jannik Sinner está lá. O Frecciarossa de Val Pusteria vai direto para os trilhos de alta velocidade de Melbourne e conquista uma vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália depois de derrotar o argentino Tomás Echeverri por 6-3, 6-2, 6-2, o número 79 do mundo não está muito confortável no velozes. Agora Jannik, autor de um jogo verdadeiramente impecável e que também contou com a ajuda de um adversário que o poderia ter preocupado mais, aguarda o desafiante que sairá da partida entre Fucsovics e Lloyd Harris, o sul-africano que mandou para casa Lorenzo Musetti. Aceleração furiosa na linha, bolas pesadas que esmagam Echeverry na linha de base, saque impecável: Se fosse um trabalho de classe, o aluno Yannick certamente levaria um dez para casa. “Elevei meu nível e estou muito feliz porque joguei com a cobertura – disse – saquei e voltei muito bem, me movi bem e acho que o passado no skate me ajudou nesse sentido”. Agora um dia de recuperação antes da próxima rodada, sexta-feira: “Massagem, descanso, fisioterapia e vamos ver. Nos Grand Slams, o dia de descanso é muito importante.”

Lado de dentro – Foi jogado com o tejadilho fechado devido à chuva, ao contrário de ontem com o Berrettini quando estava dentro devido ao calor. Melhor para Jannik, que é perfeitamente adequado para o jejum em ambientes fechados. Em sua estreia, indo de 40 a 0, Sinner recuperou 40 a 40, mas acabou soltando os chutes e devolveu por 1 a 0. Etcheverry, aluno de Berloq, joga bem, embora com um lançamento de bola estranho, praticamente atrás da cabeça, e mantém sua função de sacador. No terceiro jogo, Yannick comete sua segunda falta e marca a primeira dupla falta da partida, mas não tem problemas para fazer 2 a 1. No sexto game, Sinner começa a ler bem os rastros do argentino, acerta com sua aceleração e consegue três break points, os primeiros da partida. O primeiro basta-lhe para fazer 4-2, e depois 5-2 para confirmar a vantagem com mais um jogo totalmente controlado. Viajando como nos trilhos, Jannik fechou o primeiro set em 6 a 3 com 3 ases e 88% dos pontos com o primeiro. READ Grande Prêmio de Portugal de Gasli e Tsunoda

caminho claro – No segundo set, a vantagem do pupilo de Simone Vagnozzi vem muito rápido, na terceira partida, com uma vitória por 2 a 1 graças à solidez do saque e aos golpes de navalha da frente e das costas ao longo da linha que levam para longe cantos e vencer. . Para garantir que o campo seja limpo o mais rápido possível, o tirolês do sul se sente no controle, testa os gráficos e pisa no acelerador. No quinto game, o primeiro jogo dobra: 4 a 1 e saque, 19 vitórias a 7 de um adversário que aos poucos perde o ânimo. O segundo set termina em um piscar de olhos e uma hora e cinco minutos depois, Yannick está vencendo por 2 a 0 para os olhares encantados de Vagnozzi e Cahill. Para não perder o ritmo, o azulista de 21 anos leva uma bofetada ainda no início do terceiro set e assume a liderança após um intervalo muito apertado. Etcheverry tenta revidar e enganar Jannik, que consegue uma emoção de 30-30 antes de fechar por 2-0. Pela primeira vez, na quarta entrada, Sinner está perdendo no placar, 15 a 30 em uma dupla falta, mas não tem intenção de prolongar sua permanência em campo e acabar vencendo por 3 a 1. Não só isso, ele dobrou o intervalo e raspou 4-1 e o saque. Ele sempre comanda, toma decisões, traça caminhos e vence o adversário sem distrações, afirmando uma vantagem de 5 a 2 e fechando em menos de duas horas o 6-3 6-2 6-2 que exibe na terceira rodada. As estatísticas dizem que Sinner conquistou 88% dos pontos com o primeiro, marcou 32 vitórias contra 14 de seu oponente e disponibilizou 100% dos break points. Velocidade máxima a frente.

