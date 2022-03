Cristiano Ronaldo. Mistério Portugal x Turquia

Muitas ausências e apenas um farol: Cristiano Ronaldo. Portugal x Turquia desconhecida

Cristiano Ronaldo – Foto de Ajithpoison – CC-BY-2.0

Para a sua laia, os números importam apenas parcialmente. Pela primeira vez na sua carreira, Cristiano Ronaldo vai partilhar um compromisso com o seu país com um desempenho pior do que o dos seus colegas de divisão. O avançado português marcou 4 golos em 12 jogos em 2022, menos que Jota, André Silva, Léo, João Félix e Gonçalo Guedes. Mas se é verdade que os golos se pesam e não se contam, aqui estão três dos quatro golos marcados num jogo, o único grande jogo do novo ano, contra o Tottenham de Conte teve que cair sob um hat-trick. . de CR7. Resumindo, quando as luzes se acendem, e quando as apostas começam a subir, Cristiano Ronaldo está presente e quer dizer também à Turquia, o primeiro adversário numa possível dupla face. Por outro lado, o vencedor é da Itália e da Macedônia do Norte, mas primeiro há um obstáculo a ser superado.

Muitas ausências para Fernando Santos. Anthony Lopez junta-se a Ruben Dias e Pepe (Covid). Espaço para o romano e veterano Rui Patricio entre as colunas. Na defesa você pode tocar uma dupla inédita: Fonte e Inácio (ex-Dagalli no banco), enquanto Cancelo também estará suspenso na quarta rodada (o escrutínio entre Cedric Soares e Dalot). No espaço do meio-campo de João Moutinho (ausente Ruben Neves), Danilo Pereira, Bruno Fernandes, atrás do tridente fictício: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Na frente, há uma seleção que não deve ser subestimada. Mas isso esconde um mistério ao mudar o curso da defesa. Antes da Eurocopa, a Turquia era a melhor defesa da Europa, pois sofreu três gols em oito partidas. Depois do Campeonato Europeu, nada funciona mais. Foram três gols da Itália, até seis gols da Holanda. Ainda assim, os nomes de profundidade são importantes. A barragem consiste em Demiral, Soyuncu, Celik e Erken. Na frente ofensiva, todos os olhos estão voltados para Genghis Ender, que está passando pela temporada de renascimento no OM. O atacante está ausente com Yilmaz, que parece ter perdido seu método de pontuação nesta temporada.