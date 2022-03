Investigação da Juventus, Dybala no escritório do promotor como testemunha da folha de pagamento

O atacante da Juventus não está sob investigação: ele apareceu diante dos juízes no início da tarde como alguém que foi informado sobre os fatos como aconteceu com Cherubini e Arrivabene, e ele não será o único jogador convocado

O trabalho do Ministério Público de Turim continua no contexto da investigação “Prisma”, que no final de novembro levou ao registro no registro de suspeitos da alta direção dos Bianconeri (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, ex-Fabio Paratici e 3 ex-executivos, diretores financeiros e um advogado da Juventus (Cesar Gabasio) por cobrança de transações inexistentes e comunicações falsas de empresas listadas. A promotoria está agora investigando o acordo sobre os cortes salariais que os jogadores da Juventus alcançaram com o clube em plena pandemia, em março de 2020: após as buscas de ontem, Paulo Dybala foi chamado para depor hoje.

Treinamento foi adiado – O jogador argentino não está sob investigação, mas foi ouvido como alguém que conhece os fatos, como aconteceu com Cherubini e Arrivabene, e certamente não será o único jogador a ser convocado. Às 15h ele deveria estar em Continassa para treinar, o primeiro após o intervalo com a Juventus, mas teve que mudar seus planos. Vários agentes e advogados já foram chamados aos quais os jogadores vão contar para escrever em particular sobre acordos entre jogadores e clubes. De acordo com a acusação, a Juventus teria concordado em cortar 4 meses e ao mesmo tempo também integrar os salários dos anos seguintes, sem inseri-los adequadamente no orçamento. Segundo os promotores Ciro Sartorello, Mario Bandoni e o assistente Marco Gianoglio serão mais um elemento que comprovará as falsas alegações contábeis que estão investigando, além dos ganhos de capital fictícios que iniciaram a investigação. READ Mercado de transferência da Juventus, Bonucci é consumível

ele ouviu – Dybala chegou por volta das 15h acompanhado do motorista Mariano. Os árbitros querem ver com clareza os acordos alcançados com o clube, principalmente no momento, e os jogadores, mas sobretudo os procuradores (que por sua vez não estiveram envolvidos) podem fornecer informações úteis para complementar os papéis que encontrarem em suas buscas. Nos estúdios de Milão, Turim e Roma (incluindo o agente Alessandro Lucchi, que segue o ex de Cuadrado, Bonucci e Kolosevsky e já foi chamado) em que os Bianconeri contariam com a escrita privada.

fechando na primavera – Neste momento, o encerramento da investigação, previsto para algumas semanas, pode ser adiado. Os promotores aguardam o relatório do economista-chefe (Enrico Stasi), encarregado de analisar todos os documentos apreendidos nas buscas de novembro e dezembro. O objetivo é fechar na primavera.

