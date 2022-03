Ronaldo e Jota no ataque

O jogo válido para a final do Mundial do Qatar será disputado no Estádio do Dragão, no Porto. Portugal E a salada de frutas. Os anfitriões que eliminaram a Turquia, enquanto os convidados fizeram esse feito e conseguiram eliminar o campeão europeu na Itália. Vamos descobrir como eles chegaram a esse desafio e as possíveis formações de Portugal e Macedônia.

Últimas de Portugal e Macedônia

O Portugal Ela era definitivamente a favorita para vencer o World Qualifying Tour, mas ficou desapontada ao terminar em segundo lugar no tour. Segundo lugar com 17 pontos, três pontos atrás da Sérvia, que venceu o primeiro grupo decidindo pela equipe Santos E foi derrotada na última rodada pela Sérvia em casa, por 2 a 1. O nocaute que custou a liderança do grupo. Nas semifinais, a vitória em casa por 3 a 1 sobre a Turquia.

lá salada de frutas Eles não começaram com os azarões em seu grupo, mas surpreenderam a todos com seu desempenho. Os macedônios, de fato, terminaram em segundo no grupo com 18 pontos, nove a menos que o primeiro lugar, mais um ponto sobre a Romênia em terceiro. um time Milevsky Na última jornada venceu a Islândia por 3-1 em casa e procura agora um novo projeto. Na semifinal, a surpresa veio com a vitória por 1 a 0 sobre a Itália, com o gol de Trajkovsky aos 92 minutos.

Escolhas dos treinadores

treinador português, Fernando Santos, parece ser direcionado para o post 4-3-3 usual. No centro do ataque estará Cristiano Ronaldo, com Bernardo Silva e Diogo Jota ao seu lado. Por outro lado, a articulação do meio-campo deverá ser composta por Bruno Fernandes, Renato Sanchez e João Moutinho.

Comissário Técnico da Macedônia, Milevsky, pode ser baseado no clássico 4-4-2. A dupla atacante será formada por Restovsky e Trajkovsky. Os dois meio-campistas externos serão Elmas e Kostadinov. No entanto, no meio do campo, devem estar Ademi e Bardhi.

Possíveis convocados Portugal e Macedónia

Portugal (4-3-3): Roy Patrício; Cancelo, Fonte, Danilo Pereira, Guerreiro; Moutinho, Renato Sanchez, Bruno Fernandez; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota. Técnico: Fernando Santos.

Macedônia do Norte (4-4-2): Dmitrievsky. Ristovsky, Musliu; Wielkosky, Alewsky; Elmas, Adeyemi, Bardi, Kostdinov; Trajkovsky, Ristovsky. Técnico: Blagoga Milevsky.

TV ao vivo e streaming Portugal e Macedônia

O jogo Portugal-Macedónia, marcado para começar às 20h45, não será visível em direto. Descubra se Portugal e Macedónia podem ser vistos em Transmissão ao vivo em William Hill.

Veja Portugal e Macedónia a correr

Espere Portugal e Macedônia

a qualquer preocupação prediçãoEsperamos um jogo de ida. Na nossa opinião, os portugueses têm qualidades muito superiores e por isso recomendamos apostar no sucesso lusitano.

Portugal – Macedónia: resultado 1 / resultado correcto 3-0