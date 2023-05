De Valência a Portugal, Investigações Judiciais Levam a Jorge Mendes | primeira página

Valência chama, Lisboa atende. Nos dois extremos da linha encontram-se os vestígios de Jorge Mendes. Com uma grande coincidência de n vezesAs notícias judiciais referem-se à seção de transferências de jogadores. De qualquer forma, o superagente português Jorge Mendes está envolvido, cuja facilidade de gerenciar transferências tem se tornado cada vez mais assunto de interesse dos investigadores espanhóis. Em particular, seus laços com Peter Lim, o bilionário cingapuriano que também é dono do Valencia por meio da Meriton Holdings, permanecem indiferentes.. Sobre esta questão, leitores específicos calciomercato.com sido muito ligado ao longo dos anos (O último lançamento da série pode ser encontrado aqui) e têm à sua disposição o arquivo do portal para uma boa revisão.

O golpe final nesta frente veio como resultado de Denúncia apresentada por Miguel Zorio, ex-vice-presidente do Valência que após a aquisição do clube por Lim se tornou o líder da oposição à monarquia de Cingapura. As acusações de Zorio se concentravam em Criação e gerenciamento opacos de fluxos financeiros do mercado de transferências. Em particular, as acusações do ex-vice-presidente centraram-se em duas questões.

A primeira refere-se a uma transação específica, e também neste caso nós da Calciomercato.com imediatamente confirmamos esta anomalia: Goleiros Neto e Schelsen trocados entre Valência e Barcelona. evento de troca do dia Números claramente superiores ao valor dos jogadoresno aplicativo de projeto através de ganhos de capital Patenteado na Itália e logo exportado.

Outro caso em que Zoryu chamou a atenção dos detetives Uma série de transferências de Lim Valencia sob a direção de Jorge Mendes. Em particular, a transferência Gonçalo Guedes, um dos muitos clientes da Gestifute, foi vendido ao Valência para o Paris Saint-Germain. Para que conste, Guedes foi um dos jogadores de Jorge Mendes (o outro foi Sérgio Oliveira) que Gennaro Gattuso Ele gostaria de ingressar na Fiorentina antes de cortar os laços com o clube roxo.

Fala-se de Mendes também em Portugal, onde foi realizado na quarta-feira Pesquisas nos escritórios dos três grandes do futebol português (Benfica, Porto e Sporting Portugal) e escritórios de profissionais e advogados. E o próprio Geddesque jogou esta época no Benfica por empréstimo do Wolverhampton (outra equipa muito próxima do Gestivot), estava sendo pesquisado.

A operação conduzida pela Polícia Judiciária portuguesa incidiu sobre Suspeita de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Entre os jogadores cujas transferências terminaram no fogo cruzado também estão Rafael (Benfica), pó de baixo (ex-Sporting), Carlos Eduardo (Porto). Mas o que se destaca é o papel de Alexandre Pinto da Costa, agente à frente da Serial Sport mas também filho do presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.. A renovação do contrato do jovem guarda-redes terminou com uma investigação Francisco Mixedo bem como transporte do Porto para Caraca Bessade (ex-Belenenses), Negócio em que Pinto da Costa Júnior entrou como representante da empresa compradora. Mais uma vez, tudo começa com tons Roy Pintoo Denunciante A quem devemos seus sinais Vazamentos de futebol.

