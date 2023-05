Palavras de De Laurentiis

14h15

A coletiva de imprensa acabou

A conferência de imprensa de apresentação do estágio em Dimaro Folgarida, que decorrerá de 14 a 25 de julho, acaba de terminar, como habitualmente.

14h10

Data e hora de Nápoles-Sampdoria

E De Laurentiis anunciou na última partida do campeonato que a partida contra a Sampdoria será no domingo, 4 de junho, às 19h: “Eu farei a cerimônia de entrega do troféu No dia 4 de junho, às 19h, haverá jogo contra a Sampdoria. Ao final do jogo, os meninos serão trocados e a fase usual terá início. Eu queria fazer três telas, mas acho que haverá apenas uma tela de 520 metros quadrados e cerca de dez telas maiores que as da partida de Udine. Então ele iria embora depois da festa com Spalletti e todos os outros e duraria até meia-noite. Hoje de manhã tive uma ideia, liguei para o Fiorello e pedi para ele montar o quadro do Maradona à meia-noite e um segundo. Viver da centralidade do mundo que é Nápoles, o que é muito engraçado. Talvez ele me diga não.”

14h05

De Laurentiis: “Um jantar de amizade com Spalletti”

O presidente do Napoli respondeu a uma pergunta sobre seu jantar com Spalletti: “O jantar da última sexta-feira foi de humor, amizade e jantar de ação de graças. Houve uma época em que nosso campeonato era quase amarelo e também dependíamos de outras equipes. Em Udine tive a ideia de poder comemorar com os torcedores pedindo autorização ao Lega e ao Dazn para assistir ao jogo no Maradona e eram 54.000 torcedores, uma experiência incrível. Nesse momento, você não consegue nem largar a medalha e se tornar a pessoa que quer ser o centro das atenções a qualquer custo. Poderíamos tê-lo filmado enquanto eu me comunicava com o vestiário enquanto eles comemoravam e o parabenizavam ao vivo, mas, sendo discreto, pensei que esse era o momento deles e do treinador. Depois tivemos uma festa no domingo contra a Fiorentina.”

13h55

De Laurentiis: “É muito cedo para falar sobre o mercado de transferências”

O chefe De Laurentiis respondeu a uma pergunta sobre os campeões do empate em 6×3 para a aposentadoria de DiMaro: “Um gato apressado produz bebés cegos. Sempre se pode fazer mais, é óbvio e necessário, e agora no primeiro dia já estaremos a caminho de um novo futuro que esperamos radiante e tingido de azul, vamos pensar no mercado. Até agora nossos exploradores procuraram, imaginaram, cheiraram e verificaram porque mesmo que você termine o campeonato, você não pode avaliar os ingredientes, mas todo ano vem e vai. Hoje não há respostas. Lembro que há um ano eles perguntaram me falou sobre nosso futuro depois de desistir de nossos ‘genes’, e eu disse que tentaríamos ganhar o scudetto e mantive minha palavra.”

13h47

Merritt fala: “Um campo de treinamento importante para a temporada”

O goleiro do Napoli, Alex Merritt, dá o pontapé inicial: “É sempre um prazer estar de volta ao Trentino. O período de treinamento é uma fase importante da temporada. Trabalhar com calma diante de nossos torcedores é essencial e este ano será ótimo.”

13h41

Quando as novas camisas serão reveladas?

“uma surpresa”. Esta é a resposta de Valentina De Laurentiis à pergunta sobre a apresentação da camisa. A filha do presidente, que trabalha no setor de marketing em Nápoles, também listou as muitas camisas do ano e acrescentou: “Este ano teremos sempre três t-shirts, vai haver Halloween e vamos avaliar novos projetos e por isso haverá muitas novidades e vamos dar algumas ao Dimaro”.

13h35

Datas de recebimento divulgadas

O Napoli estará em retiro no Dimaro Folgarida de 14 a 25 de julho. Revelar datas.

13h18

De Laurentiis e o novo acordo com Trentino

“Após o próximo estágio, faremos mais três. Nosso contrato expirou e chegamos a um acordo que une uma amizade que já dura 13 anos.” O anúncio foi feito pelo presidente De Laurentiis, que agradeceu a Merritt presente na mesa de conferência:“Eles sempre o criticaram, mas nós o apoiamos e ele fez um campeonato excepcional.”

13h15

Valentina De Laurentiis fala: notícias sobre aposentadoria

A filha do presidente de Nápoles, voltando de uma inspeção em Dimaro, toma a palavra: “Prevemos uma grande afluência de pessoas e já revisamos e avaliamos os espaços de receção um pouco maiores para melhores serviços e entretenimento, bem como uma segunda loja no local, maior do que o normal. Queremos fazer um tour fotográfico para os torcedores com o troféu, muitas coisas interessantes para melhorar e começar uma nova era, e o Napoli quer brilhar em todos os sentidos da palavra.

13h10

De Laurentiis fala sobre as vítimas em Emilia

O Presidente de Nápoles também fala das vítimas na Emilia-Romagna devido à emergência do mau tempo: “Expresso minha proximidade com a Emilia-Romagna, infelizmente não somos suficientes para lidar com situações às quais não estamos acostumados”

13h06

Transmissão ao vivo inesperada: chega um telefonema

Ao falar na conferência, De Laurentiis recebe um telefonema inesperado de seu filho. (Aqui para detalhes)

13h03

De Laurentiis: “Sem perguntas além da aposentadoria”

O presidente De Laurentiis tomou a palavra: “Hoje estamos falando apenas de aposentadoria, haverá tempo para falar de futebol. Entre outras coisas, há uma partida importante no Inter no domingo. Em vez disso, minha filha Valentina está aqui. Quando eu fui de forma independente com o patrocinador que pede a Armani uma marca própria, que se tornou um dos pilares da nossa empresa em um momento difícil com a Kappa.

12:57

Spalletti está ausente, Merritt está lá

Inesperadamente, Spalletti não está presente enquanto o goleiro do Napoli, Alex Meret, também está na coletiva de imprensa

12:55

A conferência de imprensa começa

Os participantes ocupam seus lugares, com De Laurentiis lá estabelecimentos de Trentino para oferecer o retiro. Possibiel Também haverá dúvidas sobre o mercado de transferências e o futuro de Spalletti.

12:40

Alguns minutos e a conferência de imprensa começa

A expectativa é grande para o início da coletiva de imprensa, e também estará o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, que poderá anunciar o futuro da vaga do Napoli. No entanto, não deve haver Luciano Spalletti, que não estava entre os convidados anunciados.

12:30

Mergulhe em Dimaro Folgarida para Nápoles

A conferência de imprensa de apresentação da estância de veraneio napolitana em Dimaro Folgarida está marcada para esta manhã. Será o 12º estágio em Val di Sole para a equipe que acaba de conquistar o Scudetto.

Konami Training Center – Castel Volturno