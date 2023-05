Transmissão ao vivo Manchester City – Real Madrid 4 a 0, UEFA Champions League Transmissão ao vivo: a equipe de Guardiola voa para a final contra a Inter!

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

Cidade de Manchester (4-3-3): Ederson 7; Walker 7, Stones 6, Dias 6.5, Akanji 7; Rodri 7, Gundogan 7 (79 pontos Mahrez 6,5), De Bruyne 7 (84 pontos Foden 7); Bernardo Silva 8, Grealish 7, Haaland 6,5 (89, Alvarez 7). Treinador: Pep Guardiola 9.

Real Madrid (4-3-3): Courtois 7, Carvajal 4.5 (80 graus, Lucas Vazquez 6), Militão 4.5, Alaba 5.5, Camavinga 5.5 (80 graus Tchoamini 6); Valverde 5, Kroos 6 (70° Asensio 6), Modric 4.5 (63° Rudiger 6); Rodrygo 5 (81 graus Ceballos 6) Benzema 5, Vinicius Junior 5. Técnico: Carlo Ancelotti 4.5.

22.52 Manchester City vence Com domínio absoluto, o time de Guardiola vence merecidamente a final contra o Inter. Uma meia-final amarga para o Real Madrid, que provavelmente marca o fim de uma grande geração de jogadores.

93′ A partida termina, Manchester City – Real Madrid 4-0. A final da Liga dos Campeões será Manchester City – Inter.

92, gooooooooooooooooooool, Alvarez, diagonal perfeita na assistência de Foden, Manchester City 4 x 0Real Madrid.

90 Três minutos de prorrogação.

88′ Fora de Haaland, dentro de Alvarez no Manchester City.

86 ‘Dominância do Manchester City.

84′ Fora de De Bruyne em Foden no Manchester City.

82 “Ederson bloqueia chute de Ceballos” com chute certeiro.

80′ Em Lucas Vazquez, Ceballos e Choameni, fora Carvajal, Camavinga e Rodrygo no Real Madrid.

78′ Gundogan fora e Mahrez no Manchester City.

76 Gooooooooooool, autogolo do Militão, um golo que pode condenar o Real Madrid, Manchester City 3-0 Real Madrid.

74′ Controle total do Manchester City.

72 Kroos Haaland, outro milagre para Courtois.

70′ Kroos sai, Asensio no Real Madrid.

Cruzamento de 68 por Grealish, previu Haaland.

66. Pé direito de Croese desviou, Ederson defendeu.

64′ Camavinga interrompe um passe em profundidade para Haaland.

62′ Modric fora, Rudiger no Real Madrid.

60′ Gundogan espera na área.

58 Haaland erra o gancho no meio-campo.

56′ Ancelotti tenta, ao posicionar Vinicius e Rodrigo, ter superioridade numérica.

54′ O Real Madrid pressiona nesta situação!

52 Alaba comete Ederson na cobrança de falta.

50′ Ruben Dias, falta sobre Vinicius Junior.

48′ O Real Madrid tenta driblar.

46 Começa o segundo tempo!

21.48 Com domínio total do Manchester City, comandado por Guardiola, que merecia a vitória por dois gols até aqui, Ancelotti terá que inventar algo se quiser chegar à final contra o Inter.

Até breve o segundo semestre!

46′ Termina a primeira parte, Manchester City – Real Madrid 2-0.

45′ Akanji toca o trio com o pé esquerdo.

43′ Canhoto de Bernardo Silva, defende o guarda-redes do Real Madrid.

41′ Sérios problemas de construção para o Real Madrid.

39′ Manchester City, que continua a dominar a partida.

37 Gooooooooooooooooooool, Bernardo Silva, se preparando com um aceno para o segundo poste, Manchester City 2 x 0 Real Madrid.

35 Stones erra tudo sobre Bernardo Silva.

33′ Kroos cruza de longe!

31′ Rodrigo a favor de Benzema, Ederson espera os franceses.

29′ Ótimo rebote de Walker em Vinicius Junior.

27 & # 39; Controle de Haaland e chute, tocando a trave mais distante.

25′ O Real Madrid tenta elevar o centro de gravidade.

23′ Gooooooooooooooooooool, Bernardo Silva, um grande golo dos portugueses no golo próximo, Manchester City 1 x 0Real Madrid.

21′ Courtois é incrível em Haaland, mergulhando ao lado do gol.

19′ Real Madrid, que começa a movimentar os jogadores do banco.

17′ A equipe de Guardiola segue em busca da rede para abrir o jogo.

15′ Militão ainda espera por Haaland antes de um cabeceamento decisivo.

13′ MILAGRE Por Courtois, Haaland para a um metro do gol após cabeçada.

11 Ele os deixou como pedras que acabam em largura.

9 ‘Domínio contínuo sobre Manchester City e Real Madrid, que só se defendem.

7′ Rodri, a um passo da frente, tocou no poste próximo.

5′ Militão espera Haaland na grande área após cruzamento de Kevin De Bruyne.

3′ O Domínio do Manchester City que está tentando fechar o Real Madrid imediatamente.

1, comece o jogo!

20h58 Hino da Liga dos Campeões da UEFA em andamento!

20.55 Os jogadores entram em campo.

20.50 O Manchester City foi eliminado pelo Real Madrid nas meias-finais da UEFA Champions League em duas das últimas três edições (2015/16 e 2021/22). A repetir-se este ano, será a primeira vez que uma equipa do mesmo onze é eliminada nas meias-finais em edições consecutivas.

20.45 Erling Haaland, do Manchester City, marcou 35 gols em 28 partidas da Liga dos Campeões. Desses, 27 entraram e o único desarme de Haaland foi o próprio gol, o maior no torneio desde sua estreia em 2019/20.

20h40 Vinicius Junior, do Real Madrid, fez uma grande temporada na UEFA Champions League. Em apenas 11 encontros, ele contribuiu com 12 gols e marcou sete gols e cinco assistências. Ocupa o primeiro lugar entre os jogadores na competição por participação em sequências de jogadas que levam a gols (14) e finalizações (76).

20.35 Na Liga dos Campeões da UEFA deste ano, Jack Grealish, do Manchester City, foi o líder de todos os tempos em chutes e chances criadas como resultado de movimentar a bola, marcando 23 chutes e criando 15 chances, a maior de qualquer jogador.

20h30 Os jogadores do Real Madrid Toni Kroos e Luka Modric têm a maior percentagem de passes cruzados nas linhas adversárias na UEFA Champions League deste ano, com 24% e 22%, respectivamente.

20.05 Aqui estão eles formações oficiais:

Manchester City (3-2-4-1): Éderson. Walker, Robin Dias, Akanji; Pedras, Rodrigo. Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Halland. todos. casa de guarda

Real Madrid (4-3-3): Courtois. Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinícius Jr. Rebanhos de Ancelotti

20.02 Boa noite e bem-vindos à transmissão ao vivo do Manchester City – Real Madrid.

Olá amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo do Manchester City – Real Madrid, UEFA Champions League 2023, Bombers Challenge com Haaland x Benzema.

O show de futebol está se preparando para explodir a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre Manchester City e Real Madrid. Depois de um empate na primeira mão, as duas equipas enfrentam um destino incerto. Vinícius JrE Halland E Benzema Eles estarão entre os campeões do desafio certo.

No palco do Etihad Stadium Nationals casa de guarda Eles têm a vantagem de jogar em casa, mas não podem subestimar os blancos Ancelotti, são veteranos desta competição e estão habituados a lidar com a pressão em momentos críticos. Relembramos que após as recentes alterações ao regulamento, os golos fora já não contam como duplo. Isso significa que ambas as equipes devem buscar a vitória para garantir uma vaga na Grande Final em Istambul x Inter.

AconteceuManchester City – Real Madrid, segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões

data: 17/05/2023

horas: 21h00

onde vê-la: Amazon Prime Vídeo.

estádioEstádio Etihad.

escalações possíveis

Cidade de Manchester (3-2-4-1): Ederson; Walker, Robin Dias, Akanji; Pedras, Rodrigo. Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Halland. manada de guardiola

real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrigo, Benzema, Vinícius Jr. Rebanhos de Ancelotti

OA Sport traz para você a transmissão ao vivo do Manchester City – Real Madrid, UEFA Champions League 2023: Notícias em tempo real e atualizações contínuas. Saída às 21h. Boa diversão!

