Do conselho para Allegri para o futuro

Sevilha – Depois de um empate em 1 a 1 em campo aos 97 minutos com uma cabeçada de os gatos lá Juventus Preparando-se para uma semifinal de retorno liga europeia há chance Sevilha. para Sanchez Pizjuan andaluzes Mindilibar Você quer chegar à final para tentar buscar a sétima vitória na competição, mas os bianconeri de alegre Depositaram suas esperanças na Liga Europa para erguer o troféu aos céus nesta temporada tão complicada. Na véspera da partida, ele deu entrevista coletiva ao técnico do Livorno, Juan Cuadrado O que imediatamente define o recorde em comparação com o jogo da semana passada com suas próprias dicas para alegre: “Acho que teremos que entrar em campo com a vontade e determinação com que caímos no segundo tempo, tentando ser altos, pressionando alto e se deixarmos eles driblarem fica mais difícil. Podemos fazer isso se tivermos deixe o treinador, somos uma grande equipa e temos muita experiência, amanhã será definitivamente para nós.”