Cristiano Ronaldo se separa do Manchester United: “Sinto-me traído, não respeito Ten Hag. Período mais difícil…”

Cristiano Ronaldo Eles escolheram tirar todas as pedras dos sapatos, para contar aos microfones do famoso jornalista inglês Piers Morgan a verdade sobre os últimos meses em que viveu em Manchester. Uma semana após o início do programa Globalismo E depois que ele não fez parte do elenco de Eric Ten Hag na última partida do Manchester United antes da paralisação do Catar em 2022 contra o Fulham ( A partida foi vencida por 2 a 1 pelos Red Devils, para o recorde ),

O herói madeirense de 37 anos, que gira o saco e admite com franqueza que se sentiu traído pelo clube ao qual decidiu regressar no verão de 2021, depois de pedir para se transferir para a Juventus à medida que o final da época se aproximava. Mercado.

“Sinto-me traído pelo United. Eles tentaram me afastar, me transformar em bode expiatório. Não estou falando apenas do técnico, mas também de 2 a 3 gerentes seniores do clube. Me senti traído por todos eles. E eu também ouvi dizer que há algumas pessoas que não me querem no Manchester United, não só este ano, mas também na temporada passada. Eu não respeito Eric Ten Hag, porque ele não me respeita. Se você não me respeitar, eu nunca vou te respeitar. É o momento mais difícil da minha vida“.

Ronaldo que já está no verão Ele tentou mudar a atmosfera No entanto, ele encontrou a resistência do United, não está pronto para desistir da Bola de Ouro 5 vezes de graça, e não recebe nada em troca, admitindo abertamente que se sente um corpo estranho e que se sente compelido a deixar este clube e estes. Os fãs foram curtidas loucas.

“Eu amo o Manchester United, amo os torcedores, estou sempre do meu lado. Os torcedores são tudo para mim. É exatamente por isso que estou fazendo esta entrevista, porque acho que é o momento certo para expressar minha opinião e dizer ao verdade.“.

Cristiano Ronaldo com Sir Alex Ferguson

“Eu não vi nenhum desenvolvimento desde que Ferguson saiu.”

A análise de Ronaldo é implacável e também impositiva às infraestruturas, à forma de pensar e às escolhas que o clube fez desde a sua chegada. Com palavras contundentes a Ralph Ranik, treinador interino dos Red Devils na última temporada e o homem que apoiou com a gestão a chegada de Ten Hag neste verão.

“Eles contrataram um diretor esportivo como treinador. É incompreensível como um grande time como o United fez essa escolha. Eles surpreenderam a todos, não apenas a mim, mas ao mundo inteiro. Se você não fosse sequer um técnico.” (Referindo-se a Rangnick, editor), Como você se tornará o treinador do Manchester United? Eu nunca ouvi sobre isso… Desde que Sir Alex Ferguson saiu, o progresso foi zero em todos os níveis: a falta de melhorias nas instalações de treinamento, infraestrutura, academia e cuidados nutricionais me impressionou. A piscina não mudou, o jacuzzi não mudou, nem os chefs mudaram. Voltando aqui no verão passado, pensei que veria muitas coisas novas em termos de tecnologias e infraestrutura, mas tudo permaneceu igual quando ele tinha 21 ou 22 anos. Um clube desta estatura e tamanho deve estar sempre no topo da tabela, mas infelizmente existem dinâmicas dentro do clube que não ajudam os jogadores a alcançar os objetivos mais altos como fazem na vida real como City, Liverpool e agora Arsenal também. Você já conversou com Sir Alex sobre isso? Ele sabe melhor do que ninguém que o clube não está no caminho que merece. Ele a conhece e todos a conhecem. As pessoas que não vêem… É porque não querem ver a realidade, são cegas“.

“A ausência do retiro de pré-temporada e a frieza do clube com Georgina e sua família”

Durante a entrevista, Cristiano revela ainda os motivos familiares que o fizeram perder o retiro de pré-temporada no verão passado, uma grosseria que Ten Hag o acusou de ser o motivo da sua má condição física: o português queria estar perto dos 3 meses. filha velha. , no Hospital. Cristiano fala do seu espanto ao receber a solidariedade de todo o mundo do futebol pela perda de um de seus dois filhos, mas também da frieza dos executivos do United quando lhes disse que não estaria em turnê na Tailândia e na Austrália.

“Minha família é tudo para mim, e ainda mais depois do que passamos este ano“.

A cabeça de Ronaldo só agora está fixada no Mundial, que quer tentar ganhar a camisola de Portugal e depois regressar a Manchester e acertar as coisas de uma vez por todas com os Red Devils, de uma forma ou de outra. A impressão é que, após essa entrevista, sua história no United será considerada encerrada.

Ten Hag: Ronaldo recusou entrada e consequências inevitáveis

